UEFA şikayet üzerine soruşturma açmıştı! Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden kişi belli oldu

Türkiye A milli futbol takımının Avusturya zaferini bir anda gölgede bırakan UEFA'nın şikayet üzerine yaptığı bozkurt işareti yüzünden soruşturma açtı haberi gündem olmuştu. Merih Demiral'ı şikayet eden Kişi belli oldu.

UEFA MERİH DEMİRAL HAKKINDA SORUŞTURMA AÇMIŞTI

UEFA'dan yapılan açıklamada "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

MERİH DEMİRALI ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ŞİKAYET ETMİŞ

Milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında başlatılan skandal soruşturmaya dair kritik bir detay ortaya çıkarken gelişmeyi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

Türkiye'nin zaferini hazmedemediler: UEFA, maçta bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'ın disipline sevk edildiğini duyurdu

"UEFA'NIN BAŞLATTIĞI SORUŞTURMA KABUL EDİLEMEZ"

Golden sonra bozkurt işareti yapan Merih'i UEFA'ya şikayet eden kişinin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser olduğunu belirten Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez.

Haberin Devamı

Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" dedi.

UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma açtı! Merih Demiral ceza alır mı, Hollanda maçında oynayabilecek mi?