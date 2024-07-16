TV’de ilk kez bu akşam TRT 1’de: 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' Filmi izliyicilerin karşısına çıkıyor

Batman'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı TV’de ilk kez bu akşam TRT 1 kanalında 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' Filmi izliyicilerin karşısına çıkıyor.

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TV’de ilk kez bu akşam TRT 1’de: 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' Filmi izliyicilerin karşısına çıkıyor

Batman'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!”, televizyonda ilk kez bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekrana gelecek.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi, televizyonda ilk kez bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekrana gelecek.

TV’de ilk kez bu akşam TRT 1’de: 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' Filmi izliyicilerin karşısına çıkıyor

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini anlatan TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi, televizyonda ilk kez bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği film, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girmişti. Senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur’un kaleme aldığı filmde, Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncuları arasında; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer alıyor.

TV’de ilk kez bu akşam TRT 1’de: 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' Filmi izliyicilerin karşısına çıkıyor

TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi, televizyonda ilk kez bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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