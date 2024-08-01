Squid Game 2. sezon ne zaman? Rekorları kıran Netflix dizisi ne zaman başlayacak?

Dünyada kısa sürede viral olan Squid Game için yen sezon merak ediliyordu. Müjde yapım ekibinden geldi. Rekorlar kıran Asya dizisi için yeni sezon yakın zamanda geliyor.

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Squid Game 2. sezon ne zaman? Rekorları kıran Netflix dizisi ne zaman başlayacak?

Netflix'in Squid Game'in merakla beklenen ikinci sezonunun çıkış tarihi açıklandı. İkinci sezonu, bir teaser klibiyle tanıtıldı. “Squid Game” Sezon 2 nihayet Netflix'te bir prömiyer tarihine sahip ve yayıncı ayrıca hit Kore dramasının üçüncü ve son sezon için yenilendiğini duyurdu.

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SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Sezon 2, 26 Aralık'ta yayınlanacak. Üçüncü sezon ise 2025'te prömiyer yapacak. Prömiyer tarihi ve final sezon duyurusu izlenebilen bir video aracılığıyla yapıldı.

26 Aralık'ta Noel'den hemen önce yeni bölümler gelecek, Netflix, 31 Temmuz Çarşamba günü duyurdu.

Üçüncü ve son sezon 2025'te gelecek. Buna ek olarak, dizinin yaratıcısı, yönetmeni ve yönetici yapımcısı Hwang Dong-hyuk, hayranlara bir mektup yayınladı ve kısmen şöyle yazdı:

“Yeni bir Squid Game'in yaratılmasında ekilen tohumun bu hikayenin sonunda büyüdüğünü ve meyve verdiğini görmekten heyecan duyuyorum.”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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