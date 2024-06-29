Bu ayrılış arka sokaklar dizisi izleyicilerini çok üzecek! Ünlü yönetmen 18 yıl sonra diziden ayrıldı

Senelere meydan okuyarak uzun yıllardır kesintisiz devam eden seyircilerin beğenerek izlediği arka sokaklar dizisinden izleyicilerini üzen haber gelerek ünlü yönetmen 18 yıl sonra diziye veda etti.

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Bu ayrılış arka sokaklar dizisi izleyicilerini çok üzecek! Ünlü yönetmen 18 yıl sonra diziden ayrıldı

18 yıldır Kanal D ekranlarında yer alan ve kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ile Şevket Çoruh'un kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz da çekimlerin bitmesiyle ekibe veda etti.

Bu ayrılış arka sokak dizisi izleyicilerini çok üzecek! Ünlü yönetmen 18 yıl sonra diziden ayrıldı

"EMEKLERİNDEN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar ekibinden ayrılan Orhan Oğuz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu ayrılış arka sokak dizisi izleyicilerini çok üzecek! Ünlü yönetmen 18 yıl sonra diziden ayrıldı

ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Orhan Oğuz, 24 Mart 1948 tarihinde Kırklareli'de doğdu. Kariyerine fotoğrafçı olarak başladı ve on altı yaşında kamera asistanlığı ile sinemaya adım attı. Arkadaş gruplarıyla dört kısa film gerçekleştirdi ve fotoğraf ile resim sergileri açtı. 1978 yılından sonra görüntü yönetmeni olarak birçok ünlü yönetmenle çalıştı. Oğuz, Arka Sokaklar'ın yanı sıra Umudumuz Şaban, Devlet Kuşu, Gol Kralı, Kanlı Nigar ve Orta Direk Şaban gibi birçok filmin yönetmenliğini üstlendi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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