Gaddar ne zaman başlayacak? gaddar dizisi yeni sezon ne zaman, Gaddar bu hafta yayınlanacak mı?

Geçen yıl izleyicileri ekrana bağlayan Gaddar dizisi bu yıl ne zaman başlayacak? Bu durumda Gaddar ne zaman başlayacak? Bu hafta Gaddar yayınlanacak mı?

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Gaddar ne zaman başlayacak? gaddar dizisi yeni sezon ne zaman, Gaddar bu hafta yayınlanacak mı?

Yeni sezon öncesi en çok konuşulan konular, Gaddar ne zaman başlayacak ve bu hafta yayınlanacak mı? Bu durumda Gaddar ne zaman başlayacak? Bu hafta Gaddar yayınlanacak mı?

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Gaddar'ın konusu nedir?

Uzun süre askerlik görevinden evine gelen Dağhan (Çağatay Ulusoy) artık eskisi gibi yaşamıyor. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona hiçbir şey söylemeden ayrılmış ve kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) karanlık bir dünyaya düşmüştür. Dağhan'ın hayatının bir anda tepetaklak olduğu ve gaddara dönüştüğü hikayesi.

Gaddar Ne Zaman Başlayacak?

Gaddar'ın ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

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