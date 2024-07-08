Formula 1 filmi geliyor: Başrolde Brad Pitt var, yapımcı Apple…

Dünyanın en çok sevilen motosporlarından olan Formula 1 için yeni bir iddialı film geliyor. Brad Pitt ve daha birçok önemli oyuncunun yer aldığı film için çıkış tarihi 2025 olarak açıklandı.

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Formula 1 filmi geliyor: Başrolde Brad Pitt var, yapımcı Apple…

Brad Pitt'in başrol oynadığı ve Joseph Kosinski'nin yönettiği Formula 1 filmi için resmi ateşlemeden bir yıl önce, Cuma günü Apple Original Film, müjdeyi verdi. Cuma günü filmin F1 olarak adlandırıldığını resmileştirdi. Ayrıca bir teaser posteri düşürüldü. Formula 1 İngiltere Grand Prix'sinde Pazar günü filmin fragmanı yayınlandı.

Warner Bros., F1 için dağıtım anlaşması imzaladı ve fotoğrafın Kuzey Amerika'da 27 Haziran 2025 ve yurtdışında 25 Haziran 2025 olarak yayın tarihini çoktan duyurdu.

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YENİ FORMULA 1 FİLMİ

Brad Pitt, griddeki kurgusal bir takım olan APXGP'de takım arkadaşıyla (Damson Idris tarafından oynanan) birlikte Formula 1'e dönen eski bir sürücüyü oynuyor. Film, takım sporun titanlarına karşı yarışırken gerçek Grand Prix hafta sonlarında çekiliyor. Oyuncu kadrosunda Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo yer alıyor.

Top Gun: Maverick film yapımcısı Kosinski, Jerry Bruckheimer Films'ten Jerry Bruckheimer ve Chad Oman ile birlikte filmi yönetiyor. Plan B Entertainment için Pitt, Dede Gardner ve Jeremy Kleiner; ve Dawn Apollo Films bayrağı altında Lewis Hamilton. Film, 10 F1 takımı ve sürücüleri, FIA ve yarış organizatörleri de dahil olmak üzere Formula 1 ve F1 topluluğu ile işbirliği içinde yapıldı.

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