İzlenme rekorları kıran Gassal dizisi çok konuşulmaya devam ediyor! Selçuk Bayraktar'dan Gassal paylaşımı: Tek kelime ile efsane

TRT'nin dijital platformu Tabii uygulaması üzerinden yayınlanan Gassal dizisi son dönemlerin en çok konuşulan yapımı oldu.

"Gassal" dizisinin ilk bölümü 4 milyona yakın izlendi. Diziyi izleyenler arasında Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yer aldı. Bayraktar dizi için "Tek kelime ile efsane" dedi.

#Gassal tüm sezonu bir solukta izledim.



Dram, komedi ve hayatın kendisi...



Tek kelime ile efsane.?



Senaryo muhteşem. Oyunculuk muazzam. Elbette müzikler de..



Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum.@Trt @Tabiiresmi ?? pic.twitter.com/mxu1HYlsRA — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 28, 2024

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN GASSAL PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Gassal tüm sezonu bir solukta izledim. Dram, komedi ve hayatın kendisi... Tek kelime ile efsane. Senaryo muhteşem. Oyunculuk muazzam. Elbette müzikler de.. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.