İzlenme rekorları kıran Gassal dizisi çok konuşulmaya devam ediyor! Selçuk Bayraktar'dan Gassal paylaşımı: Tek kelime ile efsane
TRT'nin dijital platformu Tabii uygulaması üzerinden yayınlanan başlayan Gassal dizisi rekorlar kırarak izlenmeye devam ederken, Baykar Yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar'dan dizi ile ilgili övgü dolu sözler gelerek "Bir solukta izledim tek kelime ile harika" diyerek duygularını ifade etti.
TRT'nin dijital platformu Tabii uygulaması üzerinden yayınlanan Gassal dizisi son dönemlerin en çok konuşulan yapımı oldu.
"Gassal" dizisinin ilk bölümü 4 milyona yakın izlendi. Diziyi izleyenler arasında Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yer aldı. Bayraktar dizi için "Tek kelime ile efsane" dedi.
#Gassal tüm sezonu bir solukta izledim.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 28, 2024
Dram, komedi ve hayatın kendisi...
Tek kelime ile efsane.?
Senaryo muhteşem. Oyunculuk muazzam. Elbette müzikler de..
Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum.@Trt @Tabiiresmi ?? pic.twitter.com/mxu1HYlsRA
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN GASSAL PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Gassal tüm sezonu bir solukta izledim. Dram, komedi ve hayatın kendisi... Tek kelime ile efsane. Senaryo muhteşem. Oyunculuk muazzam. Elbette müzikler de.. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.
Kaynak:Bölge Gündem Haber