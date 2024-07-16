AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: Emekliye zam başta olmak üzere yeni düzenleme Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu: Emekliye zam başta olmak üzere yeni düzenmele Meclis'e geliyor, işte o detaylar...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye yapılacak ek zamla ile ilgili açıklamalarda bulunuyor...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketiyle birlikte Meclis'e sevk edilecek olan en düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin detaylarını açıklıyor.

Abdullah Güler'in açıklamalarından satır başları:

Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Vergi mevzuatında, sosyal güvenlik mevzuatında düzenlemeler öngören teklifimiz toplamda 53 maddeden oluşuyor.

Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması ve güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, bazı istisnaların kaldırılması, uygulanma şeklinin değişmesi, cezaların etkinliğinin artırılması, ithalat ve yurt içinde vergilendirilmenin uyumlaştırılması amacıyla vergi kanunlarında ve bazı kanunlarda düzenleme yapıyoruz.

Vergide adalet amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisinden yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

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Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz.

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