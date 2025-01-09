Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi

Tuzla Belediyesi, gençler için kültür, sanat ve spor etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Tuzlalı çocuklar, Türkiye’nin en büyük üç spor kulübünün stadyumlarını ve tarihi müzelerini ziyaret etme fırsatı buldu.

Tuzla Belediyesi, Tuzlalı olmanın ayrıcalığını her alanda yaşatarak, gençlerin hem fiziksel hem de kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, çocuklar için interaktif bir gezi düzenledi. Bu etkinlik kapsamında çocuklar, Türkiye’nin en büyük üç spor kulübünün stadyumlarını ve tarihi müzelerini ziyaret etme fırsatı buldu.

İlk olarak Fenerbahçe Stadyumu ve Fenerbahçe Müzesi’ni 40 çocuk ziyaret etti. Ardından, Galatasaray Stadyumu ve Galatasaray Müzesi gezisi kapsamında ise 55 çocuk, kulübün tarihi başarılarını yerinde keşfetti. Son olarak, Beşiktaş Stadyumu ve Beşiktaş Müzesi gezisinde 55 çocuk, kulübün köklü geçmişi hakkında bilgi edinerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Bu tür etkinliklerin, çocukların spora olan ilgisini artıracağına ve onlara örnek alınacak başarı hikayeleri sunacağına inandığını belirten Başkan Bingöl, sosyal belediyecilik anlayışıyla Tuzla’yı her yönüyle daha yaşanabilir ve donanımlı bir şehir haline getirmeye devam edeceğini ifade etti.

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Tuzla Belediyesi, geleceğe yatırım yaparak, gençlerin daha sağlıklı, bilinçli ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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