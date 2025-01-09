  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi

Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi

Tuzla Belediyesi, gençler için kültür, sanat ve spor etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Tuzlalı çocuklar, Türkiye’nin en büyük üç spor kulübünün stadyumlarını ve tarihi müzelerini ziyaret etme fırsatı buldu.

Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi
Yayınlanma:

Tuzla Belediyesi, gençler için kültür, sanat ve spor etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Tuzlalı çocuklar, Türkiye’nin en büyük üç spor kulübünün stadyumlarını ve tarihi müzelerini ziyaret etme fırsatı buldu.

Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi

Tuzla Belediyesi, Tuzlalı olmanın ayrıcalığını her alanda yaşatarak, gençlerin hem fiziksel hem de kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, çocuklar için interaktif bir gezi düzenledi. Bu etkinlik kapsamında çocuklar, Türkiye’nin en büyük üç spor kulübünün stadyumlarını ve tarihi müzelerini ziyaret etme fırsatı buldu.

Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi

İlk olarak Fenerbahçe Stadyumu ve Fenerbahçe Müzesi’ni 40 çocuk ziyaret etti. Ardından, Galatasaray Stadyumu ve Galatasaray Müzesi gezisi kapsamında ise 55 çocuk, kulübün tarihi başarılarını yerinde keşfetti. Son olarak, Beşiktaş Stadyumu ve Beşiktaş Müzesi gezisinde 55 çocuk, kulübün köklü geçmişi hakkında bilgi edinerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi

Bu tür etkinliklerin, çocukların spora olan ilgisini artıracağına ve onlara örnek alınacak başarı hikayeleri sunacağına inandığını belirten Başkan Bingöl, sosyal belediyecilik anlayışıyla Tuzla’yı her yönüyle daha yaşanabilir ve donanımlı bir şehir haline getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi

Tuzla Belediyesi, geleceğe yatırım yaparak, gençlerin daha sağlıklı, bilinçli ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pendik Belediyesi: Emeklilere indirim yeni yılda da devam ediyorPendik Belediyesi: Emeklilere indirim yeni yılda da devam ediyor

Kartal Belediyesi: Enerji verimliliği haftası makina hangar'da başladıKartal Belediyesi: Enerji verimliliği haftası makina hangar'da başladı

Gelecek, Saadet ve DEVA kurulacak "Yeni Yol Partisi" adıyla birleşme kararı aldılarGelecek, Saadet ve DEVA kurulacak "Yeni Yol Partisi" adıyla birleşme kararı aldılar

Kaynak:Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Pendik Belediyesi: Emeklilere indirim yeni yılda da devam ediyor
Pendik Belediyesi: Emeklilere indirim yeni yılda da devam ediyor
Kartal Belediyesi: Enerji verimliliği haftası makina hangar'da başladı
Kartal Belediyesi: Enerji verimliliği haftası makina hangar'da başladı
Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya'dan İkbal Okulları’na iade-i ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya'dan İkbal Okulları’na iade-i ziyaret
Turan Genç Müdürlüğündeki Pendik Halk Eğitim Merkezi başarılı projelere imza atmaya devam ediyor
Turan Genç Müdürlüğündeki Pendik Halk Eğitim Merkezi başarılı projelere imza atmaya devam ediyor
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam "Sektörel Kümelenme" Konferansında Ahiliği anlattı
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam "Sektörel Kümelenme" Konferansında Ahiliği anlattı
PESİAD'da yapılan 7. olağan kongrede Başkanlığa Cüneyt Battal seçildi
PESİAD'da yapılan 7. olağan kongrede Başkanlığa Cüneyt Battal seçildi
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Her Zaman Vatandaşın Yanında
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Her Zaman Vatandaşın Yanında