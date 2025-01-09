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Pendik Belediyesi: Emeklilere indirim yeni yılda da devam ediyor

Pendik Belediyesinin emeklilere yönelik başlattığı “sosyal tesislerde indirim” uygulaması yeni yılda da sürüyor.

Pendik Belediyesi: Emeklilere indirim yeni yılda da devam ediyor
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Pendik Belediyesinin emeklilere yönelik başlattığı “sosyal tesislerde indirim” uygulaması yeni yılda da sürüyor.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesi sonrası emeklilere desteğini daha da artıran Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Emeklilerimize özel tüm sosyal tesislerimizde geçerli yüzde 25 indirim uygulaması yeni yılda da devam edecek. Hayırlı olsun” dedi.

Pendik Belediyesi: Emeklilere indirim yeni yılda da devam ediyor

PendikBelediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla geçen yıl emeklilere yönelik sosyal tesislerde başlayan indirim uygulaması 2025 yılında da sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesi sonrası emeklilere desteğini daha da artıran Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Emeklilerimize özel tüm sosyal tesislerimizde geçerli yüzde 25 indirim uygulaması yeni yılda da devam edecek. Hayırlı olsun.” dedi. Bu sayede sosyal tesislere gelen emekliler “Pendik Kart”larını göstererek yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Kartı olmayan emeklilerin uygulamadan yararlanması için pendikkart.pendik.bel.tr adresinden başvurularını yaptıktan sonra aşağıdaki tesislerden “Pendik Kart” almaları yeterli olacak.''

Kart temin noktaları:

*Pendik Belediyesi Merkez Hizmet Binası

*Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

*Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi

*Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi

*Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

*Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi

*Ahi Evran Kültür Merkezi

*Yeşilbağlar Novipazar Spor Merkezi

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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