Tuzla'da ‘Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği’ Başladı

TUZLA'DA 'YARIYIL TATİLİ ÇOCUK ŞENLİĞİ' BAŞLADI

Tuzla Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrencilerin keyifli ve eğitici vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen ‘Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği’ başladı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün çocuklara hediyesi olan şenlik, ilçenin dört bir yanında 30 Ocak’a kadar öğrencilerle buluşturulacak.

31 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Milyonlarca öğrenci, 20 Ocak’ta yarıyıl tatiline girdi. Tuzla Belediyesi ise ilçede geleneksel hale getirdiği tatil şenliklerini bu yıl da devam ettirdi. 21 Ocak’ta Şifa Kültür Merkezi’nde başlayan şenlik sırasıyla; 23 Ocak Sahil Sahnesi, 28 Ocak Orhanlı Kültür Merkezi, 30 Ocak Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşturulacak. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün öğrencilere hediyesi olarak düzenlenen şenlikte, çocuk müzikali, yarışmalar, maskot show, sihirbaz, palyaço gibi sahne gösterileri gibi eğitici ve eğlenceli gösteriler çocukları bekliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Yarıyıl tatili, öğrencilerimizin dinlenmesi ve eğlenmesi için önemli bir dönem. Biz de Tuzla Belediyesi olarak, onların bu tatili en güzel şekilde değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımıza, eğlenceli ve öğretici bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Tuzla’daki her çocuğumuzun bu etkinliklerden faydalanması için şenliklerimizi ilçemizin farklı bölgelerine taşıdık. Bu etkinliklerde, hem eğlenceli anlar yaşarken hem de yeni şeyler öğrenmelerini istiyoruz. Tüm çocuklarımızı şenliğimize bekliyoruz” dedi.