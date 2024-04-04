Tuzla'da seçilen mahalle muhtarları belli oldu! Tuzla Mahalle Muhtar seçim Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde siyasi partilerin adayları kadar mahallelerde hangi adayın mahallesinde muhtarlığı kazanacağı merak ediliyordu. 36 mahallesi bulunan Tuzla'da kıyasıya yarışın yaşandığı mahalle muhtarlığı seçimlerinde seçilen muhtarlar belli oldu İşte Tuzla'da 31 Mart 2024 seçilen 17 mahalle muhtarları.
31 MART 2024 TUZLA MAHALLE MUHTAR SEÇİM SONUÇLARI
POSTANE MAHALLESİ – MUSTAFA KAÇAR
CAMİ MAHALLESİ – ERGÜN ERGENE
EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ – SERTAN ÖZCAN
YAYLA MAHALLESİ – SONER TOKSÖZ
İSTASYON MAHALLESİ – VEDAT TUFAN
ŞİFA MAHALLESİ – KEMAL GÜVEN
MİMAR SİNAN MAHALLESİ – ERKAN ARSLAN
İÇMELER MAHALLESİ – MUAMMER PEHLİVAN
AYDINTEPE MAHALLESİ – ÖMER YILMAZ
ORHANLI MAHALLESİ – AYHAN TOKGÖZ
ANADOLU MAHALLESİ – YAKUP KARAKAYA
AYDINLI MAHALLESİ – OZAN PAŞA ŞEN
MESCİD MAHALLESİ – TEMEL GÜNDOĞDU
TEPEÖREN MAHALLESİ – HASAN ASLAN
ORTA MAHALLESİ- VEYSEL AY
FATİH MAHALLESİ- MEHMET NURİ ALTUN
AKFIRAT MAHALLESİ- SALİH ÖZGÜVEN
KAYNAK: Bölge Gündem Haber