Tuzla'da seçilen mahalle muhtarları belli oldu! Tuzla Mahalle Muhtar seçim Sonuçları | 31 Mart 2024 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanları meclis üyeleri seçimi kadar en çok merak edilen hangi mahalleyi hangi muhtarın kazandığı yönünde olarak araştırmaya başladı. İşte Tuzla Mahalle Muhtar Sonuçları | 31 Mart 2024