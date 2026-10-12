Tuzla’da milli miras ve sosyal belediyecilik bir arada: 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmete açıldı



Tuzla’da 2 bin yıllık geçmişe sahip sit alanı statüsündeki Antik Mendirek, yürütülen kapsamlı düzenleme çalışmalarının ardından törenle hizmete açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Biz çocukların ve gençlerin spor yapabildiği, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebildiği alanlar oluşturuyor ve bu alanlarda ücretsiz etkinlikler planlıyoruz. Belediyenin yükümlülüğü nedir diye sorarsanız, tam olarak budur" dedi.

Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“AMACIMIZ TUZLA'YA VE HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMET ETMEK”

Törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, “Yaklaşık 13 yıldır Tuzla’da ikamet eden bir komşunuz olarak, bu güzel hizmeti Tuzla ile buluşturan Eren Ali Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Amacımız Tuzla’ya ve hemşehrilerimize hizmet etmek. Şirazî, Mevlânâ ve Yunus Emre’nin aşk üzerine söylediği güzel sözlerde olduğu gibi; buradaki aşkı hizmet aşkı olarak görüyoruz. Eğitimden kültüre ve spora kadar tüm projelerin hızlandırılması için desteğe hazırız” dedi.

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BAŞKAN BİNGÖL: BURASI UZUN YILLAR MÜDAHALE EDİLEMEYEN BİR ALANDI

Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, alanın geçmişte atıl durumda olduğunu ve araç trafiği nedeniyle tarihi dokusunun zarar gördüğünü belirterek, yapılan çalışmaları şu sözlerle aktardı:

“Burası sit alanı olması nedeniyle uzun yıllar müdahale edilemeyen bir alandı. Bizim buraya dokunmak gibi bir hayalimiz vardı. Önce Cafer Bey Sokak’ı trafiğe kapatarak başladık, asfaltlamasını yapıp düz bir yürüyüş parkuru hâline getirdik. Yeşil alan düzenlemelerini tamamladık, alanın ruhuna uygun aydınlatmalar yerleştirdik. Ücretli olan otoparkı Tuzla Belediyesi’ne ait arazileri değerlendirerek ücretsiz hâle getirdik ve kapatılan yolun paralelinde yeni bir aks açtık.”

ÜCRETSİZ DENİZ SPORLARI EĞİTİMİNE DENİZ BİSİKLETİ DE EKLENDİ

Tuzla’nın 13 kilometrelik kıyı şeridini tüm vatandaşların hissetmesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz çocukların ve gençlerin spor yapabildiği, ailelerin keyifli vakit geçirdiği alanlar yapıp, bu alanlarda komşularımızın ceplerinden ekstra para çıkmayacağı etkinlikler planlıyoruz. İstanbul’un merkezinde bu tür hizmetler ücretliyken biz tam tersini yapıyoruz; ücretsiz deniz bisikleti, ücretsiz kano, ücretsiz kürek eğitimlerimizi ve ücretsiz otopark sunuyoruz. Atıl durumdaki iskeleyi yıkarak yeniden inşa ettik. Burada uygun fiyatlı nikah törenleri ve ücretsiz sinema gösterimleri yapıyoruz. İskelede açtığımız kafede emekli komşularımıza çayı 3 liradan, balık ekmek ve içeceği uygun fiyatlı sunuyoruz.”

“SIRA KAMİL ABDUŞ GÖLÜ’NDE”

Gelecek hedeflerini de paylaşan Başkan Bingöl, “Bir sonraki durağımız Kamil Abduş Gölü ve çevresi olacak. Amacımız, gerekli izin ve düzenlemelerin yapılmasının ardından tıpkı Antik Mendirek’te olduğu gibi kalan etapları tamamlamak, su sporlarını burada da aktif hâle getirmek ve yürüyüş parkurları oluşturmak. Ayrıca burada da sosyal bir kafe açarak komşularımızı uygun fiyatlı yiyeceklerle buluşturmak istiyoruz” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak da törende yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanımızın hayata geçirdiği bu hizmeti görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tuzlamıza hayırlı, uğurlu olsun. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.