Tuzla’da Dünya Yoga Günü’ne yoğun ilgi: Her yaştan onlarca kişi mat üzerinde buluştu

Tuzla Belediyesi’nin, Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlediği “Sağlıklı Yaşlanma için Yoga” etkinliği, her yaştan onlarca Tuzlalının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle “Sağlıklı Yaşlanma için Yoga” etkinliği düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, 7 yaş ve üzeri tüm katılımcılara açık olarak yapıldı.

HER YAŞTAN ONLARCA TUZLALI KATILDI

“Sağlıklı bir yaşam, bilinçli bir nefesle başlar” sloganıyla gerçekleştirilen programda, katılımcılar nefes teknikleri, esneme hareketleri ve yoga uygulamalarıyla sağlıklı yaş alma konusunda farkındalık kazandı. Etkinliğe her yaştan onlarca Tuzlalı katılım sağladı.

Tuzla Belediyesi’nden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Her yaşta sağlıklı, aktif ve dengeli bir yaşamın önemine dikkat çektiğimiz bu özel buluşmada; nefes teknikleri, esneme hareketleri ve yoga uygulamalarıyla sağlıklı yaş alma konusunda farkındalık oluşturduk. Etkinliğimize katılan tüm komşularımıza ve iş birliği için Hindistan Başkonsolosluğu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalarla hem fiziksel hem de zihinsel iyi oluşu destekleyen yoga pratiklerini deneyimleme fırsatı buldu.