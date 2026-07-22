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Kavakpınar Ege Sokak Parkı Gün Sayıyor

Pendik Belediyesi yapımını sürdürdüğü ve bittiğinde mahallenin 11. parkı olacak olan Kavakpınar Ege Sokak Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kavakpınar Ege Sokak Parkı Gün Sayıyor
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Kavakpınar Ege Sokak Parkı Gün Sayıyor

Pendik Belediyesi yapımını sürdürdüğü ve bittiğinde mahallenin 11. parkı olacak olan Kavakpınar Ege Sokak Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Parkta beton dökümünü tamamlayan belediye ekipleri bir yandan da oyun gruplarının montajını yapıyor, zemini kauçukla kaplıyor. Engelli salıncağı, mini futbol sahası ve çatılı piknik masalarının da bulunacağı Ege Sokak Parkı’nın ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

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İlçeyi parklarla, yeşil alanlarla donatmaya devam eden Pendik Belediyesi, Kavakpınar Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü Ege Sokak Parkı’nı tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Parkta beton dökümünü tamamlayan belediye ekipleri bir yandan da oyun gruplarının montajını yapıyor, zemini kauçukla kaplıyor. Engelli salıncağı, mini futbol sahası ve çatılı piknik masalarının da bulunacağı Ege Sokak Parkı’nın ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

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Bittiğinde park sayısı 235 olacak

1.138 metrekarelik alana sahip Ege Sokak Parkı hizmete girdiğinde Pendik Belediyesinin son 7 yılda yaptığı park sayısı 57’ye çıkacak. Pendik genelinde Pendik Belediyesine ait park sayısı ise toplamda 235 olacak. Ege Sokak Parkı aynı zamanda Kavakpınar Mahallesi’nin 11.parkı olacak.

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