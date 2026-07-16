Ünlü Murat Akbaba kuaför salonu çıkan yangında ağır hasar aldı
Ülkemizin pek çok defa uluslararası camiada başarıyla temsil eden Murat Akbaba'nın sahibi olduğu kaynarca deniz caddesinde bulunan Murat Akbaba kuaför salonunda yangın çıktı.
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Pendik Kaynarca deniz caddesinde faaliyet gösteren kuaförlük alanında uluslararası bir çok başarıya sahip olan Murat Akbaba'nın sahibi olduğu "Akbaba Kuaför Salonu" çıkan yangınla ağır hasar aldı
Pazar günü sabah 05.45 saatlerinde meydana gelen yangında kuaför dükkanının arka kısmı yandı. Termosifondan çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti.
Kaynarca Deniz Caddesi'nde faaliyet gösteren Kuaför Murat Akbaba, büyük bir yangın tehlikesi atlatmış oldu. Yangın berber dükkanının arka tarafında başladı ve itfaiyenin yaklaşık 3 dakikada olay yerine gelmesiyle büyümeden söndürüldü.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, ciddi bir maddi hasar meydana geldi.
Kaynak:Bölge Gündem Haber
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