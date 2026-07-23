CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Görevden Alma Kararına Tepki

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin tarafından duyurulan ve aralarında Pendik İlçe Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 ilçe başkanının görevden alınmasına ilişkin karara tepki gösterdi.

Görevden alma kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Güneri, alınan kararı hukuka ve parti teamüllerine aykırı bulduklarını belirterek, söz konusu tasarrufun kendileri açısından geçerliliği olmadığını ifade etti.

"YOK HÜKMÜNDE SAYIYORUZ"

Niyazi Güneri açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Butlan yönetimi tarafından atanmışların, seçilmişler hakkında aldığı görevden alma kararını hukuka ve parti teamüllerine aykırı buluyor; irademize yönelik bu tasarrufu bizim açımızdan yok hükmünde sayıyoruz."

"GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL, İL BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZGÜR ÇELİK'TİR"

Parti yönetimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güneri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'tir."

Haberin Devamı

Güneri, yaşanan süreçle ilgili gerekli değerlendirmelerin ilgili parti organlarıyla birlikte yapılacağını belirterek, izlenecek yol haritasının en kısa sürede örgütle paylaşılacağını ifade etti.

"YAŞASIN ÖRGÜT İRADESİ"

Açıklamasının sonunda örgüt iradesine vurgu yapan CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, örgütün olduğu her yerdedir. Yaşasın örgüt iradesi."

Güneri'nin açıklaması, CHP'de İstanbul'da görevden alma kararlarının ardından yaşanan tartışmaların sürdüğü süreçte dikkat çeken değerlendirmeler arasında yer aldı.