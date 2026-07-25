  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste!

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste!

Yayınlanma:
AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste!
Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, kurucu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturmada Ahbap'a destek çağrısı yapan ünlüler de ifadeye çağrılırken, hangi ismin derneğe ne kadar bağış yaptığı da ortaya çıktı.
AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 1 115

Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, kurucu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturmada Ahbap'a destek çağrısı yapan ünlüler de ifadeye çağrılırken, hangi ismin derneğe ne kadar bağış yaptığı da ortaya çıktı.

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 2 215

Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği'nin deprem bağışlarını usulsüz kullandığı iddialarıyla başlatılan dev soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanırken, derneğe bağış yapan ve çağrıda bulunan ünlü isimler ifadeye çağrıldı.

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 3 315

DEPREM BAĞIŞLARINDA MİLYARLARCA LİRALIK USULSÜZLÜK İDDİASI

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından topladığı yüksek miktardaki bağışlarla gündeme gelen Ahbap Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şoke eden detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dernek hesaplarında milyarlarca liralık para akışı tespit edildi. Toplanan bağışların bir kısmının kişisel harcamalara aktarıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 4 415

HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 28’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur da yer alıyor. Ayrıca mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 5 515

DESTEK VEREN VE BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER İFADEYE ÇAĞRILDI

Süreç içerisinde derneğe destek çağrısı yapan veya bizzat yüklü miktarda bağışta bulunan çok sayıda ünlü isim de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Sözcü'nün aktardığı habere göre soruşturma dosyasına yansıyan, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin derneğe yaptığı bağış miktarları şu şekilde listede yer aldı:

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 6 615

Acun Ilıcalı: 100 tır su ve 5 milyon TL’lik eşya desteği
Ahmet Sonuç (Jahrein): 2 milyon TL

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 7 715

Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL

Tuğkan Gönültaş (Elraenn):

1 milyon 384 bin TL

Gülşen: 1 milyon TL

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 8 815

Ajda Pekkan: 1 milyon TL

Sibel Can: 1 milyon TL

Nuri Şahin: 1 milyon TL

Göze Akpınar: 1 milyon TL

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 9 915

Tarkan: 1 milyon TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL

Ozan Tufan: 800 bin TL

Nevzat Aydın: 750 bin TL

Cenk Tosun: 600 bin TL

Arda Turan: 500 bin TL

Danilo Zanna: 500 bin TL

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 10 1015

Murat Boz: 500 bin TL

Orhan Gencebay: 500 bin TL

Çağrı Ergün: 500 bin TL

Ahmet Güneştekin: 500 bin TL

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 11 1115

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL

Edis: 400 bin TL

Hatice Şendil: 300 bin TL

Burak Yılmaz: 300 bin TL

Hakan Balta: 300 bin TL

Danla Bilic: 250 bin TL

Ali Ece: 250 bin TL

Hasan Can Kaya: 250 bin TL

Gülse Birsel: 200 bin TL

Kerem Bürsin: 200 bin TL

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 12 1215

Sefo: 200 bin TL

İbrahim Büyükak: 200 bin TL

Aras Bulut İynemli: 200 bin TL

Mustafa Ceceli: 200 bin TL

Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 13 1315

Gülben Ergen: 150 bin TL

İrem Derici: 150 bin TL

Burak Deniz: 150 bin TL

Emre Kılınç: 150 bin TL

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 14 1415

Hazal Kaya: 120 bin TL

Gökçe Bahadır: 100 bin TL

Ziynet Sali: 100 bin TL

Sarp Apak: 100 bin TL

AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste! 15 1515

Melis Sezen: 100 bin TL

Celil Nalçakan: 100 bin TL

Cengiz Ünder: 50 bin euro

Çağlar Söyüncü: 50 bin euro

HABERE YORUM KAT