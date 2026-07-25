AHBAP mağduru ünlüler belli oldu: Hangi ünlü ne kadar bağış yapmış, işte o liste!
Yayınlanma:
25 Temmuz 2026 11:32
Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, kurucu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturmada Ahbap'a destek çağrısı yapan ünlüler de ifadeye çağrılırken, hangi ismin derneğe ne kadar bağış yaptığı da ortaya çıktı.
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Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, kurucu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturmada Ahbap'a destek çağrısı yapan ünlüler de ifadeye çağrılırken, hangi ismin derneğe ne kadar bağış yaptığı da ortaya çıktı.
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Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği'nin deprem bağışlarını usulsüz kullandığı iddialarıyla başlatılan dev soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanırken, derneğe bağış yapan ve çağrıda bulunan ünlü isimler ifadeye çağrıldı.
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DEPREM BAĞIŞLARINDA MİLYARLARCA LİRALIK USULSÜZLÜK İDDİASI
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından topladığı yüksek miktardaki bağışlarla gündeme gelen Ahbap Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şoke eden detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; dernek hesaplarında milyarlarca liralık para akışı tespit edildi. Toplanan bağışların bir kısmının kişisel harcamalara aktarıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.
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HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 28’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur da yer alıyor. Ayrıca mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.
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DESTEK VEREN VE BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER İFADEYE ÇAĞRILDI
Süreç içerisinde derneğe destek çağrısı yapan veya bizzat yüklü miktarda bağışta bulunan çok sayıda ünlü isim de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Sözcü'nün aktardığı habere göre soruşturma dosyasına yansıyan, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin derneğe yaptığı bağış miktarları şu şekilde listede yer aldı:
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Acun Ilıcalı: 100 tır su ve 5 milyon TL’lik eşya desteği
Ahmet Sonuç (Jahrein): 2 milyon TL
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Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL
Tuğkan Gönültaş (Elraenn):
1 milyon 384 bin TL
Gülşen: 1 milyon TL
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Ajda Pekkan: 1 milyon TL
Sibel Can: 1 milyon TL
Nuri Şahin: 1 milyon TL
Göze Akpınar: 1 milyon TL
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Tarkan: 1 milyon TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL
Ozan Tufan: 800 bin TL
Nevzat Aydın: 750 bin TL
Cenk Tosun: 600 bin TL
Arda Turan: 500 bin TL
Danilo Zanna: 500 bin TL
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Murat Boz: 500 bin TL
Orhan Gencebay: 500 bin TL
Çağrı Ergün: 500 bin TL
Ahmet Güneştekin: 500 bin TL
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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL
Edis: 400 bin TL
Hatice Şendil: 300 bin TL
Burak Yılmaz: 300 bin TL
Hakan Balta: 300 bin TL
Danla Bilic: 250 bin TL
Ali Ece: 250 bin TL
Hasan Can Kaya: 250 bin TL
Gülse Birsel: 200 bin TL
Kerem Bürsin: 200 bin TL
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Sefo: 200 bin TL
İbrahim Büyükak: 200 bin TL
Aras Bulut İynemli: 200 bin TL
Mustafa Ceceli: 200 bin TL
Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL
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Gülben Ergen: 150 bin TL
İrem Derici: 150 bin TL
Burak Deniz: 150 bin TL
Emre Kılınç: 150 bin TL
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Hazal Kaya: 120 bin TL
Gökçe Bahadır: 100 bin TL
Ziynet Sali: 100 bin TL
Sarp Apak: 100 bin TL
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Melis Sezen: 100 bin TL
Celil Nalçakan: 100 bin TL
Cengiz Ünder: 50 bin euro
Çağlar Söyüncü: 50 bin euro