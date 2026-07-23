Pendik Rizeliler Derneği'nden MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır'a hayırlı olsun ziyareti

Pendik Rizeliler Derneği Başkanı Ramazan İstif ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Muharrem Kır’ı makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla "hayırlı olsun" dileklerini iletti.​Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, dernek yönetimi İlçe Başkanı Kır’a hediye takdiminde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muharrem Kır, nazik jestleri ve anlamlı hediyeleri için Ramazan İstif ve ekibine teşekkür etti.