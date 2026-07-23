  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendik Rizeliler Derneği'nden MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır'a hayırlı olsun ziyareti

Pendik Rizeliler Derneği'nden MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır'a hayırlı olsun ziyareti

Pendik Rizeliler Derneği Başkanı Ramazan İstif ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Muharrem Kır’ı makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla "hayırlı olsun" dileklerini iletti.​

Pendik Rizeliler Derneği'nden MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır'a hayırlı olsun ziyareti
Yayınlanma:

Pendik Rizeliler Derneği'nden MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır'a hayırlı olsun ziyareti

Pendik Rizeliler Derneği Başkanı Ramazan İstif ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Muharrem Kır’ı makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla "hayırlı olsun" dileklerini iletti.​Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, dernek yönetimi İlçe Başkanı Kır’a hediye takdiminde bulundu.

Pendik Rizeliler Derneği'nden MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır'a hayırlı olsun ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muharrem Kır, nazik jestleri ve anlamlı hediyeleri için Ramazan İstif ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Görevden Alma Kararına Tepki
CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Görevden Alma Kararına Tepki
AHİSİAD ve PESİAD’dan iş dünyasına yönelik birlik mesajı
AHİSİAD ve PESİAD’dan iş dünyasına yönelik birlik mesajı
Kavakpınar Ege Sokak Parkı Gün Sayıyor
Kavakpınar Ege Sokak Parkı Gün Sayıyor
Akademi Sanat öğrencilerinden Mercan Yaz Akşamları'nda açık hava konseri
Akademi Sanat öğrencilerinden Mercan Yaz Akşamları'nda açık hava konseri
Tuzla Belediyesinden basında çıkan iddialara jet yanıt
Tuzla Belediyesinden basında çıkan iddialara jet yanıt
Semt Pazarları Sonrası Tuzla Pırıl Pırıl Oluyor
Semt Pazarları Sonrası Tuzla Pırıl Pırıl Oluyor
Ünlü Murat Akbaba kuaför salonu çıkan yangında ağır hasar aldı
Ünlü Murat Akbaba kuaför salonu çıkan yangında ağır hasar aldı