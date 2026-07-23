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AHİSİAD ve PESİAD’dan iş dünyasına yönelik birlik mesajı

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve yönetim kurulu üyeleri, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (AHİSİAD) ziyaret etti.

AHİSİAD ve PESİAD’dan iş dünyasına yönelik birlik mesajı
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AHİSİAD ve PESİAD’dan iş dünyasına yönelik birlik mesajı

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve yönetim kurulu üyeleri, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (AHİSİAD) ziyaret etti.

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ağırlanan PESİAD heyetinin ziyaretinde, yaklaşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri ve iş dünyasının beklentileri ele alındı.

AHİSİAD ve PESİAD’dan iş dünyasına yönelik birlik mesajı

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede, farklı misyonlarla iş dünyasına katkı sunan iki sivil toplum kuruluşunun ortak çalışma alanları ve gelecekte hayata geçirilebilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

AHİSİAD ve PESİAD’dan iş dünyasına yönelik birlik mesajı

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, nazik ziyaretlerinden dolayı PESİAD Başkanı Cüneyt Battal ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, iki kuruluş arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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