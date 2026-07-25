Gülistan Doku soruşturmasında önemli gelişme: Handan Sonel tutuklandı!

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, valilik konutunda çalışan tanıkların ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen tutuklu eski Vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Sonel, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTI DALGASI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükselmişti.

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İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca bugün adliye sevk edildi. Aca ve Sonel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Sevk sırasında ‘Katil' diye bağırarak şüphelilere saldırmak isteyen aile yakınını polis ekipleri tutarak sakinleştirdi.

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