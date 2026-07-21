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Akademi Sanat öğrencilerinden Mercan Yaz Akşamları'nda açık hava konseri

Tuzla Belediyesi tarafından Mercan Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Mercan Yaz Akşamları Açık Hava Konseri"nde Akademi Sanat öğrencileri sahne aldı.

Akademi Sanat öğrencilerinden Mercan Yaz Akşamları'nda açık hava konseri
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Akademi Sanat öğrencilerinden Mercan Yaz Akşamları'nda açık hava konseri

Tuzla Belediyesi tarafından Mercan Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Mercan Yaz Akşamları Açık Hava Konseri"nde Akademi Sanat öğrencileri sahne aldı.

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Yaz akşamına renk katan konserde öğrenciler, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, farklı müzik türlerinden oluşan repertuvara eşlik ederek yaz akşamının atmosferini birlikte paylaştı.

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"YAZ AKŞAMINA YAKIŞAN BİR ORGANİZASYONDU"

Konseri izlemeye gelen vatandaşlardan Ayşe Kılıç, "Yaz akşamında böyle bir etkinlikte bulunmak çok keyifliydi. Gençlerin performansını beğendik, ailece güzel vakit geçirdik" dedi. Mehmet Aş ise, "Açık havada müzik dinlemek çok güzel bir deneyim oldu. Bu tür kültür ve sanat etkinliklerinin devam etmesini isteriz" ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencisi Elif Kaya da "Akademi Sanat öğrencilerinin sahne performansı oldukça başarılıydı. Yaz akşamına yakışan, keyifli bir organizasyondu” diye konuştu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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