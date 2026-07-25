Altın satışında kuyumcuları kızdıracak yenilik: ATM'lerden gram altın satışı başladı!

SAHTECİLİK RİSKİNE KARŞI SIKI ÖNLEM

ATM'lerden verilen altınlar; Darphane veya akredite edilmiş rafineriler tarafından üretilen, özel güvenlik kodlu ambalajlarda sunuluyor. Her bir ambalajın üzerinde taklit edilmesini engelleyen karekod ve seri numaraları yer alıyor. Bu sıkı denetim mekanizması sayesinde vatandaşların sahte veya ayarı düşük altın alma riski tamamen ortadan kaldırılıyor. Şimdilik büyükşehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın, gelen talebe göre kısa sürede ülke genelindeki tüm ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.