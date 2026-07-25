Yeşil pasaportlular müjde: Yeni avantajlar yolda, işte önemli detaylar...

İhracatçılara yeşil pasaport için Destek Yönetim Sistemi devreye alındı. En az 500 bin dolar ihracat şartı olan sistemde, rakam arttıkça pasaport hakkı da artacak. İşte detaylar...

100 MİLYON DOLARA 5 HAK VERİLİYOR

Son 3 takvim yılı itibarıyle yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar- 10 milyon dolar arasında olan firmalara 1, 10- 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2, 25-50 milyon dolar arasında olan firmalara 3, 50-100 milyon dolar arasındaki firmalar 4, 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 pasaport hakkı veriliyor. İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilirken, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebiliyor.

KİMLERİN ALAMAYACAĞI NETLEŞTİ

Pasaport müracaatı kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan firmaların yetkilileri tarafından yapılabiliyor. Şirkete dışarıdan atanan müdürler ya da yönetim kurulu üyeleri pasaporta hak kazanan şirketin e-SGK listesinde yer almıyorsa, pasaporta hak kazanan şirkette hissesi de yoksa pasaport başvurusunda bulunamıyor. Huzur hakkı almak da pasaport için yeterli sayılmıyor.

Ayrıca, iflas ve tasfiye halindeki, geçici veya kesin konkordato mühleti içindeki firmalar ve tam bölünme gerçekleştirmiş firmalar ihracatçıya tanınan yeşil pasaport hakkından yararlanamıyor. İhracatçılara verilen yeşil pasaportta devlet memurlarında olduğu gibi başvuru sahibinin eş ve çocuklarının yararlanma hakkı bulunmuyor. Eş ve çocuklar kontenjan varsa, şirkette çalışan ya da ortak olmaları durumunda başvuru yapabiliyor.

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HAZİRAN'DA İHRACATTA REKOR KIRILDI

Haziran 2026'da tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Haziranda 24 milyar 940 milyon dolar ile ihracat rekoru kırılırken, ilk 6 ayda ihracat 136.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla 278 milyar dolarlık ihracata ilk defa ulaşılmış oldu. Haziran sonu itibarıyla ülke tarihinde ilk defa mal ve hizmet ihracatının toplamı yıllıklandırılmış olarak 400 milyar doları aştı.

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