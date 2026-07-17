Tuzla Belediyesinden basında çıkan iddialara jet yanıt

Tuzla Belediye Meclisi CHP Grup Başkan vekili Ali Ekber Kızılkan'dan bazı basın yayın organlarına çıkan iddialar ile ilgili kamuoyuna duyuru başlığı adı altında açıklama geldi.



İşte kamuoyuna duyuru olarak açıklanan iddiaların yalanlandığı o açıklama:

KAMUOYUNA DUYURU

Çağdaş Tuzla, BirGün ve T24 medya organlarında yayımlanan ve Belediyemiz tarafından tekzip edilen haberlerde “Tuzla Belediye Meclisi’nin 153 villa ve 4 dükkânı yasallaştırmaya çalıştığı, Başkanımızın Meclis üyelerimize teklifin oybirliğiyle geçirilmesi yönünde baskı yaptığı, imar çetesinin suçlarının örtülmeye çalışıldığı ve yasalara aykırı şekilde ruhsatlar verildiği” şeklinde tamamen gerçek dışı, akıl ve vicdandan uzak iddialar ortaya atılmıştır.

Öncelikle belirtmek isterim ki, Söz konusu imar planı değişikliği teklifi, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi'nin gündemine alınmış bir planlama çalışmasından ibarettir. Ancak, Tuzla Belediyesi'nin gündeminde yer alan ve kamu yararı bakımından daha geniş etki doğuran ‘emsal transferine’ ilişkin çalışmaların önceliklendirilmesi amacıyla, söz konusu teklif bizzat Belediye Başkanımızın talebi doğrultusunda Belediye Meclisi’nde reddedilmiştir. Dolayısıyla haberde iddia edildiği gibi teklifin geçirilmesi yönünde ne Meclis Grubumuza ne de diğer Meclis Üyelerine herhangi bir ısrar, yönlendirme veya baskı söz konusu olmamıştır.

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Başkanımız Eren Ali Bingöl ile Meclis Grubumuz arasında iddia edildiği gibi herhangi bir görüş ayrılığı ve gerilim söz konusu değildir. Meclis Grubumuzun çalışma usulleri; hukuka, parti içi demokratik işleyişe, meclis teamüllerine uygun şekilde ve büyük bir uyum içerisinde yürütülmektedir.

Hepimizin ortak amacı Tuzla’nın ve Tuzla halkının refahı, huzuru ve mutluluğudur.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Ali Ekber Kızılkan

Tuzla Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili