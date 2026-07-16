Semt Pazarları Sonrası Tuzla Pırıl Pırıl Oluyor



Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarının kaldırılmasının ardından gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarıyla mahalleleri hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuşturuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazarların kurulduğu tüm alanlarda yıkama ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Büyük bir özveriyle görev yapan temizlik personelleri, semt pazarlarının ardından sokakları ve pazar alanlarını kısa sürede temizleyerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar yıkanırken, çevrede oluşan atıklar da tamamen kaldırılıyor.

“GECE GÜNDÜZ SAHADAYIZ”

Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Semt pazarlarımızdan sonra Tuzla’yı pırıl pırıl hale getiriyoruz. Ekiplerimiz, sokak sokak temizlik yapıyor; yıkama çalışmalarımızla mahallelerimizi tertemiz bir görünüme kavuşturuyoruz. Hem hijyen hem düzen için gece gündüz sahadayız.” ifadelerine yer verildi.

İlçe genelindeki tüm semt pazarlarında pazarın kaldırılmasının ardından rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz yaşam alanları sunulması hedefleniyor.

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HAFTANIN HER GÜNÜ TOPLAM 13 MAHALLEDE PAZAR KURULUYOR

Buna göre kurulan pazar alanlarının adresleri ve kuruldukları günler şöyle:

Pazartesi günleri İstasyon Mahallesi Hacıoğlu Sokak ile Mimarsinan Mahallesi Kömürcü Sokak.

Salı günü Aydınlı Mahallesi’nde Gülçin ve Göktepe sokakları arasında kalan pazar alanı.

Çarşamba günleri Aydıntepe Mahallesi Yeşildere Caddesi, Girne Sokak ve Berkant Sokak ile Orta Mahalle’de Polina Sokak, Mümtaz Sokak ve Yeniçağ Sokak arasındaki alan.

Perşembe günleri Yayla Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Şifa Mahallesi Fatih Caddesi ve Tepeören Mahallesi Teyfik Sokak.

Cuma günü Mescit Mahallesi Başaran Sokak.

Cumartesi günleri İçmeler Mahallesi Fırat Sokak, Evliya Çelebi Mahallesi Gülenay Sokak ile Aydınlı Mahallesi TOKİ alanında Gökberk Sokak ve Erdemli Sokak arasında bulunan pazar yeri.

Pazar günleri ise Postane Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi ile Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii Menekşe Sokak.