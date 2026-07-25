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Ankara'da hava felaketi: Yollar çöktü, araçlar çukura düştü!

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, başkentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara'da hava felaketi: Yollar çöktü, araçlar çukura düştü!
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Ankara'da hava felaketi: Yollar çöktü, araçlar çukura düştü!

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, başkentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara'da hava felaketi: Yollar çöktü, araçlar çukura düştü!

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

Ankara'da hava felaketi: Yollar çöktü, araçlar çukura düştü!

ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Ankara'da hava felaketi: Yollar çöktü, araçlar çukura düştü!

SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ

Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.

Ankara'da hava felaketi: Yollar çöktü, araçlar çukura düştü!

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.

KURYE SÜRÜKLENDİ

Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı motosikletler sel sularıyla birlikte metrelerce taşındı.

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