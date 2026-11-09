Tuzla’da çocuklar kendi robotlarını tasarlayıp kodladı

Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Kendi Robotumu Kodluyorum: Sensörlü Keşif Aracı” etkinliğinde çocuklar, robotik ve kodlama dünyasını deneyimledi. Kendi keşif araçlarını tasarlayan minik mühendisler, sensörlerin çalışma mantığını öğrenirken yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirdi.

Tuzla Belediyesi, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzla Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Kendi Robotumu Kodluyorum: Sensörlü Keşif Aracı” etkinliğinde çocuklar, robotik ve kodlama alanında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

KENDİ KEŞİF ARAÇLARINI TASARLADILAR

Etkinlikte kendi keşif araçlarını tasarlayan çocuklar, sensörlerin çalışma prensiplerini öğrenerek kodlama süreçlerini deneyimledi. Tasarım ve kodlama aşamalarında aktif rol alan çocuklar, bilim ve teknoloji alanındaki bilgilerini uygulamaya dönüştürme fırsatı buldu. Etkinlik, çocukların yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin gelişmesine de katkı sağladı.

Tuzla Belediyesi tarafından etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Tasarladılar, kodladılar, keşfe çıktılar! Tuzla Bilim Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz ‘Kendi Robotumu Kodluyorum: Sensörlü Keşif Aracı’ etkinliğinde kendi keşif araçlarını tasarlayan minik mühendislerimizle bilim ve teknolojiyle dolu keyifli bir etkinliği daha tamamladık” ifadelerine yer verildi.