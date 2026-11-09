Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü ilk açıklama: Ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine ilişkin, "Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü aralarında ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün de olduğu gazetecilerle yaptığı söyleşide gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine ilişkin soruya "Karabağ'daki anmada her zaman söylediğimiz gibi "bir millet, iki devlet" anlayışıyla ilişkilerine yön veren iki güçlü devletin dayanışması vardı. İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir dayanışma, kader ortaklığı ve kardeşlik hukuku vardır." dedi.

"Bölgemizde ve dünyada Türk'ün güçlü sesini diğer kardeşlerimizle birlikte yükseltecek ve müreffeh geleceği birlikte inşa edeceğiz." diyen Erdoğan, "Bizim aramıza mesafe koymaya çalışanlar milletlerimizin birbirine olan muhabbetini, tarihi bağlarını ve sarsılmaz iradesini hesaba katmıyor. Türkiye ve Azerbaycan inşallah bundan sonra da bölgesinin huzuru, istikrarı ve refahı için omuz omuza yürümeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'DAN TÜRK DÜNYASINA VE AZERBAYCAN'A MESAJ

"Bu birlikteliğin her şeyden önce birilerini rahatsız ettiği biliniyor. Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin birlikte hareket ettiğinde, hangi adımları atabildiğini görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Biz farklı devletleriz. Bütün bunlarla beraber farklı kurumsal yapılara sahibiz. Ama aynı zamanda, kardeşlik harcıyla birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız." diyen Erdoğan şunları söyledi:

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"Bu harç bizleri ayakta tutan, güçlü kılan en önemli unsurdur. Bu kardeşlik ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve gelecek nesillere bırakacağımız büyük mirasın en sağlam teminatlarından biridir. Bunu yıpratmadan bizi yıkamayacaklarını anlayanlar, birliğimizi ve beraberliğimizi zedelemeye çalışabilir. Özellikle bu tür oyunlara karşı dikkatli olmalı, uyanık davranmalıyız. Dezenformasyona itibar etmemeli ve her meselede doğrudan, samimi ve açık iletişim kanallarını işletmeliyiz. Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de konuya "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz. ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz." diyerek özellikle vurgu yaptım. Çünkü bize ayrılık değil, birlik yaraşır, beraberlik yaraşır."

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN TANINMASI İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlar, biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir. Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm olarak görmüyoruz ve iki devletli çözümün arkasında duruyoruz. Kıbrıs konusundaki duruşumuz da son derece açık ve net." dedi.

"Artık adada iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor." diyen Erdoğan, "Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modeller zaman ve enerji kaybıdır. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Birleşmiş Milletler kürsüsünden de söylediğim gibi Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Yeni dönemde de bu çağrımız çerçevesinde adımlar atmaya, uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünü artıracak adımlar ve projeler devam edecek. Kıbrıs meselesi adalet yerini buluncaya kadar takip edeceğimiz bir milli davadır. Artık herkes bunu böyle bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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