2027 memur zammında yeni tablo: Polis, öğretmen, doktor... İşte meslek meslek maaşlar...

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 6,67

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olacağı hesaplanıyor. Yapılan hesaplamaya göre memurlar için oluşacak enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,59 seviyesinde kalırken, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 6,67 olarak gerçekleşecek. Bu senaryo dahilinde en düşük memur maaşının 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkması bekleniyor.