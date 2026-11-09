Mustafa Sarıgül davasında son dakika: Yetkisizlik kararı vererek dosyası Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli ağır suçlamalarla yürütülen soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı vererek tahkikatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında kritik bir hukuki gelişme yaşandı. 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan tahkikat dosyası üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı.

DÖRT AYRI SUÇLAMADAN SORUŞTURMA

Hazırlanan soruşturma dosyasında yer alan iddialar kapsamında; "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarının yer aldığı öğrenildi.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya konu olan usul ve yetki kuralları doğrultusunda dosyaya ilişkin yetkisizlik kararı aldı. Kararın ardından fezleke ve tahkikat evrakı, gereğinin yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Soruşturma sürecine Ankara'da devam edileceği bildirildi.

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MALUM KORUMA YENİDEN İFADE VERDİ

Öte yandan Mustafa Sarıgül’ün eski koruması Beşir Ömer Demir, savcılıkta ikinci kez ifade verdi. İfadesinde ilk beyanlarını detaylandıran Demir, Sarıgül’ün kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğinde eylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

"SİYASİ GÜCÜNDEN KORKTUĞUM İÇİN..."

Rojda Altıntaş'ın haberine göre; verdiği beyanlarda uzun süre sessiz kalmasının gerekçesini açıklayan Beşir Ömer Demir, "Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. 'Geçmiş olsun' deyip telefonu kapattı. Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim" ifadelerini kullandı.İşte korumanın ifadelerinin detayları;"Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum.Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. ‘Geçmiş olsun’ deyip telefonu kapattı.Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim.Sarıgül’ün özel kaleminde görev yapan E., Ankara’daki evde sık sık bulunuyordu ve zaman zaman Sarıgül’ün yatak odasına giriyordu.Resmi araçta E., Sarıgül’ün yanına oturduğunda bazı zamanlarda Sarıgül ona dokunuyordu. E. ise ‘Başkanım, biri görecek, olmaz’ diyordu.Sarıgül birkaç kez ‘E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum’ dedi.Sarıgül, E. ile birlikte olduğu sırada benden E.’ye dokunmamı istedi, bunu kabul etmedim.E.’nin rızasının bulunup bulunmadığını bilmiyorum.E.D., bir dönem ağlayarak Sarıgül’ün cinsel amaçlı dokunuşlarda bulunduğunu söyledi.Ömer Sarıgül babasıyla daha yakındı. Emir Sarıgül’e ise daha mesafeli davranılıyordu. Ömer Sarıgül’e birçok kez çanta içinde para verildiğini gördüm. Bu paralar genellikle baba-oğul arasında tartışma yaşandığı dönemlerde veriliyordu.Ömer Sarıgül Antalya Belek’teki Titanic Golf Otel’in sahibi olduğunu söyledi. Mustafa Sarıgül’le birlikte otele iki kez gittik. Bu ziyaretlerde Sarıgül kadınlarla cinsel ilişki yaşadı"

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