İzmir'de hareketli dakikalar: Demir çelik fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi!

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir’in sanayi bölgelerinden Aliağa’da yer alan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda büyük bir patlama yaşandı. Şiddetli patlama sesinin ardından tesis bünyesinde yangın başladı.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başlarken, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreden ve uzak noktalardan görüntülendi.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Patlamanın kesin çıkış nedeni, olası can kaybı ya da yaralanma durumuna ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürme çalışmaları devam ediyor.İşte bölgeden gelen fotoğraflar;

İzmir’in sanayi bölgelerinden Aliağa’da yer alan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda büyük bir patlama yaşandı. Şiddetli patlama sesinin ardından tesis bünyesinde yangın başladı.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başlarken, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreden ve uzak noktalardan görüntülendi.

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HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Patlamanın kesin çıkış nedeni, olası can kaybı ya da yaralanma durumuna ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürme çalışmaları devam ediyor.

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