Halüsinasyon yalanı tutmadı! Eşini katlederek akıl sağlığı savunması yapan şüphelinin adli tıp raporu çıktı!

Bağcılar’da eşini boğazından bıçaklayarak öldüren İsa Çetinkaya’nın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası Adli Tıp raporuyla çürütüldü. Raporda katil zanlısı Çetinkaya’nın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

İstanbul Bağcılar'da 4 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda İsa Çetinkaya, 8 ay önce evlendiği eşi Kıymet Çetinkaya'yı bıçakla yaraladıktan sonra polisi arayıp kendini ihbar etmişti. Gözaltına alınan İsa Çetinkaya tutuklanırken, hastaneye kaldırılan Kıymet Çetinkaya ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada gerekçeli karar açıklandı

HALÜSİNASYON SAVUNMASINA KARŞI ADLİ TIP NOKTAYI KOYDU

Sanık İsa Çetinkaya savunmasında, olay günü evdeyken halüsinasyon görmeye başladığını, eşinin kendisini zehirleyeceğini veya öldüreceğini düşündüğünü iddia etti. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdığını, bıçak darbelerinin sayısını hatırlamadığını ve pişman olduğunu öne sürdü. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor, gerçeği ortaya çıkardı.

CEZAİ SORUMLULUĞU 'TAM' ÇIKTI

Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için dosya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporda; sanığın suç tarihi olan 14 Ağustos 2024'te işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta herhangi bir akıl hastalığı ya da zeka geriliği bulunmadığı, cezai sorumluluğunun tam olduğu resmi olarak belirlendi.

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VÜCUTTA 2'Sİ ÖLÜMCÜL 15 KESİCİ ALET YARASI SAPTANDI

Olay yeri inceleme tutanakları ve Adli Tıp raporundaki vahşetin detayları kan dondurdu. Maktul Kıymet Çetinkaya'nın vücudunda 9'u kesici delici alet yarası olmak üzere toplam 15 adet kesici alet vasfında yara tespit edildi. Bu yaralardan ikisinin öldürücü nitelikte olduğu, iç organ yaralanmalarından gelişen iç kanama sonucunda maktulün hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca sanığın olay anında iki bıçak kullandığı da gerekçeli kararda yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık İsa Çetinkaya'nın savunmalarındaki çelişkilere, haksız tahrik hükümlerinden yararlanma çabalarına ve Adli Tıp raporuna dikkat çekti. Sanığın eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar verildi. Sanık İsa Çetinkaya, TCK 82 kapsamında "Eşe Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: SABAH

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