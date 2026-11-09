İzmir'den acı haber geldi: Bakan Çifçi'den açıklama: Demir çelik fabrikasında yaşanan şiddetli patlama sonucunda ölü ve yaralılar var...

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralı var ve 8 kişi de kayıp.

İzmir’in sanayi bölgelerinden Aliağa’da yer alan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda büyük bir patlama yaşandı. Şiddetli patlama sesinin ardından tesis bünyesinde yangın başladı.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başlarken, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreden ve uzak noktalardan görüntülendi.

"6 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Olayla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 15 vatandaşımızdan 3’ünün durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

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BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Patlama sonrası X hesabından bir paylaşım yapan Bakan Çiftçi ise "İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin" dedi.

İzmir'de hareketli dakikalar: Demir çelik fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi!

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