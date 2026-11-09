Öğrencilerin dikkatine: e-Devlet'ten başvuru işlemleriniz için son 2 gün!

KYK burs ve öğrenim kredisi kazanan öğrenciler için e-Devlet üzerinden taahhütname onayında son 2 güne girildi. Öğrencilerin 11 Kasım saat 23.59'a kadar onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Süreyi kaçıranlar burs veya kredi hakkından yararlanamayacak. 18 yaşından küçük öğrenciler için veli onayı da gerekirken yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin işlemleri için son tarih 5 Aralık olarak belirlendi.

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taahhütname onaylarına çevrildi. Sonuçları olumlu olan öğrencilerin yalnızca burs veya kredi kazandıklarını öğrenmeleri yeterli olmuyor. Ödemelerden yararlanabilmeleri için e-Devlet üzerinden gerekli onay işlemini de tamamlamaları gerekiyor. Son tarih yaklaşırken henüz işlem yapmayan öğrenciler için zaman daralıyor.

SON TARİH 11 KASIM SAAT 23.59

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onaylarını 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içinde onay vermeyen öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs veya krediden yararlanamayacak.Bu nedenle sonuç ekranında burs veya kredi hakkı kazandığını gören öğrencilerin, işlemlerinin tamamlandığından emin olması büyük önem taşıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ONAY VERİLECEK

Öğrenciler, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait burs ve öğrenim kredisi taahhütname işlemlerine ulaşabiliyor. İlgili ekranda yer alan bilgileri kontrol eden öğrencilerin taahhütnameyi okuyarak onaylaması gerekiyor.İşlemin ardından onay durumunun sistem üzerinden kontrol edilmesi, eksik veya tamamlanmamış başvuruların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

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ONAY VERMEYENLER ÖDEME ALAMAYACAK

Burs veya öğrenim kredisi hakkı kazanmak, tek başına ödemenin başlaması için yeterli değil. Taahhütname onayı, öğrencinin kendisine sunulan burs veya krediyi kabul ettiğini gösteren zorunlu aşamalardan biri olarak uygulanıyor.Özellikle son gün yaşanabilecek yoğunluk veya teknik sorunlar nedeniyle öğrencilerin işlemlerini son saatlere bırakmaması öneriliyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER İÇİN VELİ ONAYI ŞART

Burs veya öğrenim kredisi kazanan 15-18 yaş arasındaki öğrencilerin işlemleri için anne veya babalarının da onay vermesi gerekiyor. Öncelikle velinin kendi e-Devlet hesabından onay işlemini gerçekleştirmesi, ardından öğrencinin taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.15 yaşından küçük veya anne ve babası bulunmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte en yakın gençlik ve spor il müdürlüğüne ya da yurt müdürlüğüne başvurabiliyor. Bu işlem sırasında kimlik ve vasi kararı gibi gerekli belgelerin sunulması gerekiyor.

YURT DIŞINDA OKUYANLAR İÇİN TARİH FARKLI

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerinde son tarih 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59 olarak belirlendi.Bu öğrencilerin önce e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması, ardından Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noterlerden kefaletname düzenletmesi gerekiyor.

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