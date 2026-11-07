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Başkan Bingöl’den Bakan Çiftçi’ye ziyaret

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Tuzla’nın ihtiyaçları ve ilçede yürütülen çalışmalar ele alındı. Başkan Bingöl, nazik kabulleri ve Tuzla’ya gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Bakan Çiftçi’ye teşekkür etti.

Başkan Bingöl’den Bakan Çiftçi’ye ziyaret
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Başkan Bingöl’den Bakan Çiftçi’ye ziyaret

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Tuzla’nın ihtiyaçları ve ilçede yürütülen çalışmalar ele alındı. Başkan Bingöl, nazik kabulleri ve Tuzla’ya gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Bakan Çiftçi’ye teşekkür etti.

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Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Bakan Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Başkan Bingöl, Tuzla’nın ihtiyaçları ve belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Çiftçi’ye ayrıntılı bilgi verdi.

“TUZLA’MIZIN İHTİYAÇLARINI AKTARDIK”

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Bingöl, “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ettik. Tuzla’mızın ihtiyaçları ve yürüttüğümüz çalışmalar üzerine kendilerine ayrıntılı bilgi takdim ettik. Nazik kabulleri ve Tuzla’mıza gösterdikleri yakın ilgi için Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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