Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya önemli mesaj, ''Tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım”

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’nın açılış konuşmasında iklim krizine vurgu yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım” ifadelerini kullandı.

Antalya’da düzenlenen COP31'in açılış genel kurulunda konuşan Bakan Murat Kurum, iklim krizinin ülkeleri ortak bir takvimde buluşturduğunu vurgulayarak COP31'i bir “uygulama COP’u” yapmak istediklerini söyledi.

“SIFIR NOKTASINDAYIZ”

İklim krizinin etkilerinin sınır tanımadığına dikkati çeken Kurum, “Artık dünyanın farklı coğrafyaları aynı iklim takviminde buluşuyor. Bir yerde başlayan kuraklığın tarihi başka bir yerde sofraya yazılıyor. Bir bölgede taşan nehir binlerce kilometre ötede fabrikaların üretim takvimini değiştiriyor. Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar sonuçlar doğuruyor” ifadelerini kullandı.Kurum, “Dünya bize açık bir şey söylüyor. Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır, gıda politikasıdır, enerji politikasıdır, şehir politikasıdır ve her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır” diye konuştu.

“COP31'İ UYGULAMA COP’U YAPMAK İSTİYORUZ”

Ülkelerin şartları ve öncelikleri farklı olsa da dünyanın iklim takviminin ortaklaştığını belirten Kurum, “Ortak bir takvim, ortak bir sorumluluk gerektiriyor. Antalya’nın çağrısı budur. Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkanları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki o mesafeyi azaltmak. COP31'i bunun için uygulama COP’u yapmak istiyoruz” dedi.

“TÜRKİYE TARİH BOYUNCA BİR KÖPRÜ OLMUŞTUR”

Finansmana ve teknolojiye erişimde ülkeler arasında büyük mesafeler bulunduğunu söyleyen Kurum, iklim diplomasisinin en büyük görevinin bu mesafeleri azaltmak olduğunu vurguladı. Kurum, “ Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kuzey ile güneyin, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Avustralya ile birlikte Pasifik’in sesini duymaya, kırılgan ülkelerin derdine çözüm bulmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

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“İKLİM EYLEMİNİN EN PAHALI FATURASI GECİKMEDİR”

Gecikmenin iklim eyleminin en pahalı faturalarından biri olduğunu belirten Kurum, “Bugün ertelenen dirençlilik yatırımı yarının afet maliyetine dönüşebilir. Bugün ulaşmayan uyum finansmanı yarın o insani krizi büyütebilir. Bu yüzden geleceğin maliyetini bugünün kararlarına taşımak zorundayız. Bu bir zorunluluk, tercih değil” dedi. Kurum, 1,5 derece hedefinin yol göstermeye devam ettiğini de vurguladı.

“SÖZLERİ SONUÇLARA DÖNÜŞTÜRELİM”

Antalya’da alınacak kararların gerçek ömrünün salondan çıktıktan sonra başlayacağını söyleyen Kurum, şu çağrıda bulundu:“Buradan bütün ülkelere, bütün dostlara, bütün halklara ve gençlere çağrıda bulunuyorum. Gelin tarihi bir iş birliğini Antalya’da birlikte kuralım. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Kararları yatırıma dönüştürelim. Bilgiyi harekete geçirelim. Bir karar bir şehrin altyapısında yaşamalı, bir çiftçinin toprağında yaşamalı, bir fabrikanın üretim hattında yaşamalı, bir ailenin enerji faturasındaki iyileşmede yaşamalı. Çünkü bir kararın gerçek değeri insan hayatına dokunduğu anda ortaya çıkar.

”DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON

COP31 başkanlığı yaklaşımlarının merkezinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon kavramlarının bulunduğunu belirten Kurum, “Önce birbirimizi dinleyeceğiz, sabırla dinleyeceğiz. Sonra hep birlikte o ortak zemini büyüteceğiz. Ardından o ortak iradeyi sahaya taşıyacağız” diye konuştu.İklim diplomasisinin son kilometresinin bazen kuruyan toprağına bakan bir çiftçinin tarlası, bazen yükselen denize bakan küçük bir ada devletinin kıyısı olduğunu ifade eden Kurum, “Başarı, kararın bu son kilometreye ulaştığı yerde başlar” dedi.

SIFIR ATIK VE “35'E 35” TAAHHÜDÜ

Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki Sıfır Atık hareketinin kaynaklara sahip çıkmayı, israfı azaltmayı ve verimliliği günlük hayatın parçası haline getirdiğini belirten Kurum, gençleri bu dönüşümün öznesi ve merkezi olarak gördüklerini söyledi.Enerji dönüşümüne de değinen Kurum, “35'e 35” küresel elektrifikasyon taahhüdüyle 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefini ortaya koyduklarını hatırlattı. Kurum, yenilenebilir enerji, güçlü şebekeler, depolama kapasitesi, enerji verimliliği, temiz ulaşım ve yeşil sanayi dönüşümünü birbirini tamamlayan parçalar olarak gördüklerini ifade etti.

“GÜVEN DE BİR İKLİM ALTYAPISIDIR”

Tüm bu hedeflerin güçlü bir finansman mimarisi gerektirdiğini vurgulayan Kurum, “Finansmanın yanında başka bir altyapıya daha ihtiyacımız var. Güven. Çünkü güven de bir iklim altyapısıdır” dedi.Kurum, Bakü’de gelişmekte olan ülkeler için 2035 yılına kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefinde uzlaşıldığını, kamu ve özel sektör kaynaklarının yıllık en az 1,3 trilyon dolara çıkarılması çağrısı yapıldığını hatırlatarak, “Şimdi sözün sermayeye, sermayenin yatırıma ve yatırımın sonuca dönüşme zamanıdır” ifadelerini kullandı.

“İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ” KURULACAK

Dünyanın ihtiyaç haritası ile sermaye, teknoloji ve bilgi haritasını üst üste getirmek istediklerini belirten Kurum, “Finansman arayan projeyle yatırımcıyı, teknolojiye ihtiyaç duyan ülkeyle çözüm sahibini, yerel ihtiyaçla küresel kapasiteyi buluşturacağız. Bunun adı iklim uygulama köprüsüdür” dedi.

“BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE BUNUN ADI İMECE”

Antalya’dan bir kararlar listesi değil, bir çalışma kültürü bırakmak istediklerini vurgulayan Kurum, COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya’nın Belem’de dayanışma ruhunu hatırlattığını belirterek, “Bizim kültürümüzde de bunun yüzyıllardır yaşayan güçlü bir karşılığı var: İmece” dedi.

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