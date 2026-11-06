Tuzla’da Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim–4 Kasım Kızılay Haftası, Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu'ndaki etkinliklerle kutlandı. Akif Güner ve Adnan Kanıtoğlu'nun katıldığı programda, öğrencilere yardımlaşma ve gönüllülük bilinci aşılanarak Kızılay'ın önemi vurgulandı.

Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı, insani yardım faaliyetleri ve toplumsal dayanışmadaki önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 29 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, Tuzla’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle Kızılay’ın yardımseverlik ve dayanışma anlayışını anlattı.

Tuzla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu’nda düzenlenen programa Tuzla İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Güner, Türk Kızılayı Tuzla Şube Başkanı Adnan Kanıtoğlu, Kızılay yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sevim ve Nadir Dönmez ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin büyük bir heyecanla hazırlandığı etkinliklerde, Türk Kızılayı’nın afetlerde, doğal felaketlerde ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü insani yardım çalışmalarının önemi vurgulandı. Öğrencilerin hazırladığı program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

KANITOĞLU: “GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Öğrencilerin hazırladığı programın ardından kürsüye çıkan Türk Kızılayı Tuzla Şube Başkanı Adnan Kanıtoğlu, Kızılay Haftası’nın toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Her yıl 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nın özellikle çocukların ve gençlerin gönüllülük faaliyetlerine yönlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Kanıtoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kanıtoğlu, “29 Ekim–4 Kasım tarihleri her yıl Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da başta İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Akif Güner olmak üzere okul müdürümüze, bu güzel programı hazırlayan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.

GÜNER: “ÇOCUKLARIMIZA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA BİLİNCİNİ AŞILIYORUZ”

Programda konuşan Tuzla İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Güner ise Türk Kızılayı’nın toplum hayatındaki önemli yerine dikkat çekerek, eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kızılay Haftası’nın çocuklara yardımlaşma, paylaşma, gönüllülük ve toplumsal dayanışma değerlerinin kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade eden Güner, ilçedeki eğitim kurumlarında bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Akif Güner, “Her yıl 29 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, Türk Kızılayı’nın insani yardım çalışmalarının tanıtılması, gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması ve toplumun farklı kesimlerinin dayanışma faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Biz de bu amaçla her yıl ilçemizdeki bir okulumuzda Kızılay Haftası etkinlikleri düzenliyoruz. Bunun yanında bütün okullarımızda Kızılay’ı anlatan dersler ve programlar gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

TUZLA’DAKİ OKULLARDAN KIZILAY’A ANLAMLI ZİYARETLER

Kızılay Haftası etkinlikleri yalnızca okullarda düzenlenen programlarla sınırlı kalmadı. Tuzla genelindeki eğitim kurumlarından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Türk Kızılayı Tuzla Şubesini ziyaret ederek kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere Kızılay’ın kuruluş amacı, afet ve acil durumlarda üstlendiği görevler, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları ve gönüllülüğün önemi anlatıldı.

Türk Kızılayı Tuzla Şubesi tarafından ağırlanan öğrencilere çeşitli küçük hediyeler verilirken ikramlarda da bulunuldu. Böylece öğrencilerin hem Kızılay’ı yakından tanımaları hem de yardımlaşma ve dayanışma kültürünü küçük yaşlardan itibaren benimsemeleri amaçlandı.

KIZILAY HAFTASI TUZLA’DA DAYANIŞMA RUHUNU GÜÇLENDİRDİ

Tuzla’da gerçekleştirilen Kızılay Haftası etkinlikleri, eğitim kurumları ile Türk Kızılayı arasındaki iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle öğrencilerin etkinliklere aktif olarak katılması, toplumsal dayanışma ve gönüllülük anlayışının gelecek nesillere aktarılması açısından anlamlı bulundu.

Tuzla’da hafta boyunca gerçekleştirilen programlar ve şube ziyaretleriyle Türk Kızılayı’nın insani yardım faaliyetleri öğrencilere tanıtılırken, yardımlaşma ve paylaşma kültürünün toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması hedeflendi.

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