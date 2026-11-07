Başkan Bingöl'e sokak hayvanlarını sordu, yüzde 95'i biten merkezi gezdi

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, geçtiğimiz günlerde saha ziyareti yaptığı sırada İstasyon Mahallesi’nde karşılaştığı mahalle sakinlerinden Nurhan Yıldız ile sokak hayvanları üzerine sohbet etti. Yıldız’ın ilçede sokak hayvanları için yürütülen çalışmaları sorması üzerine Bingöl, kendisini Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne davet etti. Yıldız ile birlikte yapımı yüzde 95 seviyesine ulaşan merkezi gezen Bingöl, tesisteki çalışmaları anlattı.

Merkezde incelemelerde bulunan Başkan Bingöl, bir ilçe belediyesinin hayata geçirebileceği en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birini tamamlamak üzere olduklarını söyledi.Yaklaşık 2 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapabilecek merkezde, 3 bin 400 metrekare kapalı alanın yanı sıra serbest dolaşım ve oyun alanları da bulunuyor.

“TUZLA’DAKİ BÜTÜN PATİLİ DOSTLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEK BİR MERKEZ”

Başkan Bingöl, “Hamile köpek ve kedi, yavrulu anne bölümlerimiz var. Müşahede alanımız, kısırlaştırma alanımız var. Toplam 3 bin 400 metrekare kapalı alanıyla birlikte burada gerçekten Tuzla’daki yaklaşık 2 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapabilecek bir alanımız var. En önemlilerinden bir tanesi de serbest dolaşım alanlarımız. Oyun oynayacakları alanları bile planladık” dedi.

Haberin Devamı

Sokak hayvanlarının yaşam koşulları ile vatandaşların güvenlik ve beklentilerini birlikte ele aldıklarını ifade eden Bingöl, “En çok zorlandığımız konulardan biri, patili dostlarımızın sağlığını önceleyen komşularımızla, sabah çocuğunu okula bırakırken ‘Köpek bana saldırdı’ diyen komşularımızın hassasiyetlerini bir arada değerlendirmek. İkisinin de duygusu bizim için çok önemli. İkisini aynı ortamda nasıl buluşturabiliriz diye düşündüğümüzde, işte bu alanda buluşturabiliriz. Burası, ‘mış gibi’ yapmadığımız, Tuzla’nın bütün patili dostlarına ev sahipliği yapabilecek bir merkez olacak” diye konuştu.

“SAHİPLENME KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ”

Merkezde sahiplendirme çalışmalarına da ağırlık vereceklerini belirten Bingöl, “Burada çok sayıda patili dostumuzu yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Sahiplenme kültürünü yoğun şekilde yaşatacağız. Şikâyet üzerine aldığımız köpekler de burada yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Merkezin şeffaflık ve denetim anlayışıyla hizmet vereceğini vurgulayan Bingöl, tesisin hem vatandaşların ziyaretine açık olacağını hem de kamera sistemiyle denetleneceğini söyledi. Bingöl, “Buraya ilk patili dostumuz geldiği andan itibaren denetlenebilir pozisyonda olacağız. Tuzlamız için görünmeyen bir sorunu ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

“HALKA AÇIK OLMASI ÇOK DEĞERLİ”

Merkezi gezen Nurhan Yıldız ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldız, “İnanılmaz mutluyum. Başkanımızın anlattığı gibi ilerleyeceğinden hiç şüphem yok. Yapılan alan çok güzel, çok büyük. Oyun alanları yapmışlar. Şeffaflık benim için çok önemliydi. En önemlisi halka açık olması. İnanılmaz değerli bir şey” diye konuştu.

Yüzde 95 seviyesine ulaşan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanıyor.