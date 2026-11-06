Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Kuralar Çekildi

Başkan Ahmet Cin 2. Etap müjdesi verdi

Pendik Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kura heyecanı yaşandı. Projenin 1. etabı kapsamındaki 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşti.

Programda konuşan Başkan Ahmet Cin, bu dönüşüm için 2019 yılında “Yapamazsınız” denilen dönemi hatırlatarak; “Buranın dönüşümü ile ilgili 2019 senesinde seçim çalışmaları yaparken bazıları ‘seçim vaadi, yapamazsınız’ demişti. Ama biz söz vermiştik ve şu anda yerine getirmiş olduk.”dedi. Başkan Ahmet Cin 2. etap müjdesi de vererek; “2. etabı Bakanlığımızla beraber 3 etaba böldük. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın da sağlıklı ve sağlam yapılarda oturmasına katkı sunmuş olacağız.” dedi.

Bakan Kurum’dan yüzde 60 indirim müjdesi

Hak sahiplerine tapularını veren Bakan Kurum da konuşmasında müjde vererek; “Biliyorsunuz sözleşme gereği maliyetlerden yüzde 40 indirim yapacaktık. Bu indirimi yüzde 60’a çıkarıyoruz. 180 ay vadeyle borçlarınızı ödeyeceksiniz. Hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Pendik Belediyesinin katkılarıyla tamamlanan Pendik Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap için kura çekim töreni Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in ev sahipliğini yaptığı törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarının ardından sembolik olarak sahneye çıkan 10 hak sahibine tapuları verildi.

Başkan Ahmet Cin; “Yapamaz demişlerdi, yaptık”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’yle ilgili geçmişte yaşanan sürece değindi. 2019 yılındaki seçim sürecinde buradaki dönüşüme talip olduklarında bazı çevrelerin “yapamazsınız” dediğini belirten Başkan Ahmet Cin; “Buranın dönüşümü ile ilgili 2019 senesinde seçim çalışmaları yaparken ilgili arkadaşlarımızla görüştüğümüzde dönüşüm yapılmasına yönelik ortak bir görüş beyan edilmişti. Biz hemen seçimlerin üç gün öncesinde bu dönüşümü yapacağımızı ifade etmiştik. Müjdeyi oradaki vatandaşlarımıza verelim diye toplantı yaptık. Maalesef bazı arkadaşlarımız bu dönüşümü yapamayacağımızı, seçim öncesinde bir seçim vaadi olduğunu ifade ederek bize eleştiri getirmişlerdi. Ama biz biliyoruz ki; bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak sayın bakanımızla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle verdiğimiz sözü tutacağımıza emindik ve şu anda da yerine getirmiş olduk.” dedi.

“2. etabın müjdesini verdi”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, ikinci etabın da müjdesini vererek “Bugün kura çekimini yapacağımız alanda 142.600 metrekarelik bir büyüklükten ve 2.028 bağımsız bölümün olduğu bir projeden bahsediyoruz. Siz belki detayını bilmiyorsunuz; ama şu anda 2. etapla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Orayı Bakanlığımızla beraber 3 etaba böldük. İnşallah, en kısa zamanda vatandaşlarımızın sağlıklı ve sağlam yapılarda oturmasına katkı sunmuş olacağız.” şeklinde konuştu.

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“Pendik'te imar ve plan sorunu kalmadı”

Pendik’in imar durumuna da değinen Belediye Başkanı Ahmet Cin; “Pendik'te altyapı olarak, imar ve plan noktasında artık sorunumuz kalmamış vaziyette. Tüm Pendik'te sadece bir köyümüz var, planlarını yapamadığımız, orası da mahkemelik olduğu için şu anda maalesef planları yapamıyoruz. Dolayısıyla Pendik'in tüm bölgelerinde mülkiyetle ilgili, planla ilgili, uygulamalarla ilgili konularda altyapıyı oluşturmuş vaziyetteyiz.” dedi.

Bakan Kurum: “Burla Biraderler Korusu yemyeşil bir yaşam alanına dönüşecek”

Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik’te gerçekleşen ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına değinerek “Kaynarca'da dönüşümün önünü açtık. Çınardere'de riskli yapıları hızlı bir şekilde kaldırdık. Doğu, Batı, Fevzi Çakmak ve Yenişehir mahallelerimizde çalışmalarımızı süratle sürdürdük ve yine Pendik'in en büyük değerlerinden olduğunu düşündüğümüz, en kıymetli yerine Pendik Millet Bahçemizi kazandırdık.” dedi.

“Bakan Kurum yüzde 60 indirim müjdesi verdi”

Pendik’teki kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bir müjde veren Kurum, “2023 yılında tüm engellemelere rağmen biz bu projeyi yapacağız dedik. Ve sağ olsun Pendik Belediye Başkanımızla birlikte sizlerin daha güvenli, daha huzurlu bir şehirde, konutlarda, evlerde yaşamanız için bu iradeyi ortaya koyduk ve o günden sonra da kararlılıkla projemizi yürüttük. Evet, depremler oldu, bu süreçte birçok sıkıntılar yaşadık ama hamdolsun sözümüzü bugün tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve şunu ifade etmek istiyorum: Buradaki gecikmeden kaynaklı hiçbir ilave maliyeti vatandaşımıza yansıtmayacağız. Bunu başta söylüyorum. Biliyorsunuz sözleşme gereği maliyetlerden yüzde 40 indirim yapacaktık ve kalanı da vatandaşlarımız 180 ay vade ile ödeyeceklerdi. Bu gecikmeden kaynaklı indirimi yüzde 60’a çıkarıyoruz. Hayırlı olsun, güle güle oturun diyorum.” şeklinde konuştu.

“Burla Biraderler Korusu’na değindi”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasında ayrıca Burla Biraderler Korusu’na da değinerek “Batı Mahallesi’nde aslında yıllardır özlemle beklenen tarihi bir müjdeyi vermenin de heyecanını yaşıyoruz. Pendik merkezinin en yoğun noktasında yer alan 23.000 metrekarelik Burla Biraderler Korusu’ndaki şahıs mülkiyetlerini hızlı bir şekilde kamulaştırdık ve tapu tescillerini tamamladık. Böylece mülkiyet sorununu kökten çözdüğümüz bu eşsiz doğa mirasını, Pendik Merkez Millet Bahçesi olarak tüm hemşerilerimizin nefes alacağı, yemyeşil bir yaşam alanına dönüştürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Davut Gül: “11 şehir yıkıldı, 2 yılda ayağa kaldırdık”

Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül de kentsel dönüşümde devlet desteğinin önemine değinerek “Bakanlığımızın her bir kurumu bu anlamda işin ucundadır. Bunun neticesinde önemli bir yol kat edildi. 6 Şubat’ta devlete görev düştü, 11 şehir adeta yok oldu. 500.000 konut kullanılamaz duruma geldi. Başka ülkede olsa şöyle değerlendirilir: ‘Sigortanız var mı? Sigortanız varsa sigorta öder, çok üzgünüz evinizi siz yapın.’ derler. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Sayın Bakanımızın koordinasyonunda 2 yıl gibi çok kısa bir sürede şehirleri ayağa kaldırdık.” dedi.

Başkan Ahmet Cin’e desteğinden ötürü teşekkür ettiler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de törene katılanlar arasında yer aldı. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ederek kura töreninin hayırlı olması temennisinde bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nin sosyal alanlarıyla, çocukların güzel bir geleceğe hazırlandığı parklarıyla afetlere maruz kalmayacak bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak “Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu yolculukta her daim liderlik ettiği için Sayın Bakanımıza ve Pendik özelinde bu dönüşüm çabalarına büyük gayretleri olan Pendik Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.