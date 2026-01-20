Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl komşularıyla buluşmaya devam ediyor

  1. Anasayfa
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl “Söz Senin, Tuzla Hepimizin” anlayışıyla komşuları ile buluşmalara devam ederken, belediye binasında gerçekleşen toplantıda tuzla halkının sorunlarını dinledi arzu ve taleplerini titizlikle not aldı.

Tuzla Belediyesi’nin “Söz Senin, Tuzla Hepimizin” anlayışıyla düzenlediği halk buluşmalarının sonuncusu, Tuzla Belediye Binası’nda yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Yoğun ilginin gösterildiği programda Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerini bire bir dinledi; her bir talebi titizlikle not aldı.

VATANDAŞLARI TEK TEK DİNLEDİ

Başkan Eren Ali Bingöl, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak, kentsel dönüşümden ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar farklı konularda talepleri yerinde dinledi. Buluşmada ortaya konan öneri ve çözümler, belediyenin hizmet planlamasına aktarılacak.

“VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE ODAKLI ÇÖZÜMLER”

Tuzla Belediyesi’nin halkla buluşma serisi, sadece belediye binasında değil; Tuzla Yaşam Aydınlı, Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi ve diğer mahalle merkezlerinde de önceki aylarda gerçekleştirilmiş ve vatandaş aktif katılım göstermiştir. Belediye yetkilileri, bu buluşmaların katılımcı yönetim anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayarak, vatandaş memnuniyetine odaklı çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

“DİNLİYORUZ, NOT ALIYORUZ, ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”

Halk buluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Bingöl, katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Komşularımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Dinliyoruz, not alıyoruz, çözüm üretiyoruz. Belediyemize gelen kıymetli komşularımız ile birebir görüşerek öneri, fikir ve beklentilerini dinledik. Vatandaş memnuniyeti odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talep ve öneriyi dikkatle dinliyor, çözüm üretmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Halk buluşmalarımızı bu anlayışla sürdüreceğiz.”

Tuzla Belediyesi, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı doğrultusunda, iletilen taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti. Belediye yetkilileri, halk buluşmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

Kaynak:Bölge Gündem Haber

