  3. Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Türkiye’nin önde gelen tarihçileri arasında gösterilen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumunun son günlerde kötüleştiği öğrenilmişti. Bir süredir hastanede tedavi gören İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’nin önde gelen tarihçileri arasında gösterilen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumunun son günlerde kötüleştiği öğrenilmişti. 78 yaşındaki Ortaylı, birkaç gün önce rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve dün gece de entübe edilmişti.

Bir süredir hastanede tedavi gören İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Ancak Ortaylı'nın gün içinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

