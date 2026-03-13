  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e şok karar: Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e şok karar: Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in performansındaki düşüş nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e şok karar: Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
Yayınlanma:

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e şok karar: Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in performansındaki düşüş nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.

Sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder için Beşiktaş cephesinde karar verildi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda milli futbolcunun bonservisini almayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e şok karar: Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

SEZONA İYİ BAŞLADI

Beşiktaş formasıyla ilk haftalarda etkili bir performans sergileyen Cengiz Ünder, çıktığı ilk maçlarda skora katkı vererek taraftarın dikkatini çekmişti. 28 yaşındaki futbolcu, görev aldığı ilk 10 karşılaşmada 4 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı.

FORMU DÜŞTÜ

Ancak sezonun ilerleyen haftalarında Cengiz Ünder'in performansında ciddi bir düşüş yaşandı. Milli futbolcu son 6 lig maçında ne gol ne de asist üretebildi.

SERGEN YALÇIN KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Yaşanan form düşüşünün ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'i ideal kadro planlamasında düşünmediği öğrenildi. Bu nedenle siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi.Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cengiz Ünder, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden kulübü Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar, ''Binlerce eseri gün yüzüne çıkardık!''Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar, ''Binlerce eseri gün yüzüne çıkardık!''

"Bize Her Yer Trabzon Aşkıyla" Pendik Trabzonlular Derneği Hemşehrilerini Aynı Sofrada Buluşturdu"Bize Her Yer Trabzon Aşkıyla" Pendik Trabzonlular Derneği Hemşehrilerini Aynı Sofrada Buluşturdu

Trump gözünü İran'a karattı: İran'ı haftaya çok sert vuracağız!Trump gözünü İran'a karattı: İran'ı haftaya çok sert vuracağız!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte o liste...
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte o liste...
Dev randevuya saatler kaldı: İşte, Beşiktaş - Galatasaray Muhtemel 11'ler
Dev randevuya saatler kaldı: İşte, Beşiktaş - Galatasaray Muhtemel 11'ler
TFF, Süper Lig 2026-2027 sezon tarihini açıkladı!
TFF, Süper Lig 2026-2027 sezon tarihini açıkladı!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu!
Hakemliği bırakan Arda Kardeşler'den olay açıklama! Şike teklifi aldığını itiraf etti
Hakemliği bırakan Arda Kardeşler'den olay açıklama! Şike teklifi aldığını itiraf etti
Fenerbahçe resmen dökülüyor: Sakatlıklarla boğuşan takımdan bir kötü haber daha!
Fenerbahçe resmen dökülüyor: Sakatlıklarla boğuşan takımdan bir kötü haber daha!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu