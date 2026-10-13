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Tuzla Belediyesi’nden Kız Çocukları Günü’nde anlamlı etkinlik

Tuzla Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında baba ve kız çocuklarını bir araya getiren saç şekillendirme ve tartolet yapımı atölyeleri düzenledi. Etkinliklerde babalar ve kızları birlikte vakit geçirerek hem yeni beceriler kazandı hem de keyifli anılar biriktirdi.

Tuzla Belediyesi’nden Kız Çocukları Günü’nde anlamlı etkinlik
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Tuzla Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında baba ve kız çocuklarını bir araya getiren saç şekillendirme ve tartolet yapımı atölyeleri düzenledi. Etkinliklerde babalar ve kızları birlikte vakit geçirerek hem yeni beceriler kazandı hem de keyifli anılar biriktirdi.

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Tuzla Belediyesi tarafından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, baba ve kız çocuklarının birlikte vakit geçirmesi ve ortak deneyimler yaşaması amaçlandı. Bu kapsamda gerçekleştirilen Baba Çocuk Saç Şekillendirme Atölyesi’nde babalar, kızlarının saçlarını şekillendirirken Baba Kız Tartolet Yapımı Mutfak Atölyesi’nde ise minik şefler babalarıyla birlikte mutfağa girerek tartolet hazırladı.

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Atölyelerde çocuklar ve babaları birlikte öğrenme ve üretme fırsatı bulurken etkinlikler, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine de katkı sağladı.

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BAŞKAN BİNGÖL’DEN DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJI

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kız çocuklarının eğitimden sosyal hayata kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini vurguladı.

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Kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebilmelerinin önemine dikkat çeken Başkan Bingöl, “Eğitimden sosyal hayata her alanda eşit fırsatlara sahip bireyler olarak yetişmeleri için geleceğimizi şekillendiren kız çocuklarımızın her zaman yanlarındayız. Her kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirmesi, toplumumuzun aydınlık bir geleceğe ulaşması demektir. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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