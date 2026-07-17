BaBaLa TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltında: İşte sebebi...

BaBaLa TV'nin kurucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Uğur, Vatan Emniyet'e getirilirken, polis ekiplerinin evinde arama yaptığı öğrenildi.

Deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle son günlerde eleştirilerin yöneldiği sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Uğur'un evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

Uğur'un, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma sonrası, Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremlerinde Ahbap'a destek için yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Bu paylaşımların ardından X hesabından açıklamalar yapan Oğuzhan Uğur şunları söylemişti:

- Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci anbean takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak. Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV'ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal... Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. "Güven" dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz.

Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler…

— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) July 12, 2026

- Daha net bir açıklama isteniyor anladığım kadarıyla. "Uzatma" diyorlar. O zaman kısa ve net söyleyeyim; Ahbap soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa, bu yanlış herkese olduğu gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır. Eğer o dönemki mücadelemiz, fayda sağlamak için attığımız adımlar ve yardım çabalarımız suistimal edilmişse amasız fakatsız bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız ve kendi adımıza hukuki süreçleri başlatacağız. Elbette benden çok bana güvenen insanların hakkı için mücadele edeceğim. Devlet onaylı bir kurumun hem o onayı hem beni hem de bana güvenen insanları PARA için aldatması söz konusuysa, yaşayacağım duygusal yıkımı ve hayal kırıklığını da göz ardı edip tüm imkanlarımla doğrunun peşinden gideceğim. Hakkımda yapılan yanlış haberler ve acımasız hedef göstermeler ortada... Bana bu sözleri söyleyenler, bu ithamları atanlar dün de vardı yarın da olacak. Ancak bu defa öfkem, şahsıma laf atanlara değil atılmasına sebep olanlar için harlanacak. Ben de o dönem hem Ahbap'a hem de AFAD'a bağış yaptım. Devlet kurumumuz AFAD için de, yetkili kurumların izni ile faaliyet gösteren AHBAP için de çağrı yaptım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz "hak" denir mücadele edilir. Edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Son olarak. Bana açıkça söven bir ekip var. Eleştiri yapan değil, direkt söven. Baya baya Ahbap'ı destekledikleri tivitlerini silmeyi unutmuşlar. Silin bence. Sonra söversiniz. Zira hiçbir hakaret yaşadığım aldatılma hissinin üzerine çıkamaz.

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Daha net bir açıklama isteniyor anladığım kadarıyla. “Uzatma” diyorlar. O zaman kısa ve net söyleyeyim; Ahbap soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa, bu yanlış herkese olduğu gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır. Eğer o dönemki mücadelemiz, fayda…

— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) July 14, 2026

- Maalesef sosyal mecralarda "devlet yok ahbap var" yazmışım gibi sahte görseller dolaşıyor. Defalarca sahte oldukları kanıtlansa da maalesef inatla tekrar tekrar servis ediliyor. Bakın şimdi paylaştıklarım photoshop değil, sahte değil, gerçek. Halen oldukları yerde duruyorlar. Geçmişe gidip bakabilirsiniz. Hiçbir zaman yazmadığım "devlet yok" görsellerine itibar etmeyiniz.

Maalesef sosyal mecralarda “devlet yok ahbap var” yazmışım gibi sahte görseller dolaşıyor. Defalarca sahte oldukları kanıtlansa da maalesef inatla tekrar tekrar servis ediliyor. Bakın şimdi paylaştıklarım photoshop değil, sahte değil, gerçek. Halen oldukları yerde duruyorlar.… pic.twitter.com/9BhLd4rRyX

— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) July 15, 2026

- Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk...

Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk…

— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) July 14, 2026

AHBAP DERNEĞİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

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