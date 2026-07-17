İran'dan Kuveyt ABD üslerine ağır derbe: Gece boyu bomba yağdırdı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki ABD askeri noktalarını hedef aldığını açıkladı. Açıklamada radar sistemleri, füze rampaları ve silah depolarının vurulduğu belirtilirken, misilleme operasyonlarının süreceği mesajı verildi. ABD ve Kuveyt'ten saldırının sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin İran topraklarına yönelik son saldırılarının ardından yeni bir misilleme operasyonu düzenlediğini açıkladı. İran devlet medyasında yayımlanan bildiride, operasyon kapsamında Kuveyt'te bulunan ABD askeri unsurlarının hedef alındığı ifade edildi.

"SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR" İDDİASI

IRGC açıklamasında, ABD'nin müzakerelerin sürdüğü süreçte yeniden saldırılara başladığı öne sürüldü. Bildiride, telekomünikasyon ve demir yolu çalışanları ile trafikte seyir halindeki araçların hedef alındığı, bu saldırılar nedeniyle çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

RADAR VE FÜZE SİSTEMLERİNİN VURULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İran tarafı, "Nasr-2 Operasyonu"nun yeni aşaması kapsamında Kuveyt'te bulunan ABD'ye ait füze savunma tespit ve erken uyarı radarları, silah depoları ile karadan karaya füze fırlatma sistemlerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca bu sistemlere ait yedek mühimmatın da vurulduğu öne sürüldü.

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KUVEYT HAVA SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ

Kuveyt ordusu ise ülke hava sahasında "düşmanca hava hedeflerine" karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Yerel yetkililer, bazı patlama seslerinin hava savunma unsurlarının gerçekleştirdiği önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirdi. Ancak ABD hedeflerinde hasar oluştuğuna ilişkin bağımsız doğrulama henüz yapılmadı.

BÖLGEDE GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Son günlerde ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. ABD, İran'ın füze, İHA ve kıyı savunma unsurlarını hedef alan yeni hava operasyonları düzenlerken, İran da Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri noktalarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini açıklıyor. Bu gelişmeler, Körfez'deki güvenlik endişelerini artırırken enerji piyasalarında da dalgalanmaya neden oluyor.

''OPERASYONLAR SÜRECEK" MESAJI

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin yeni saldırıları karşısında misilleme operasyonlarının devam edeceği uyarısında bulunurken, Washington yönetiminden İran'ın son açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir değerlendirme gelmedi. ABD'nin saldırıların ardından bölgedeki askeri varlığını ve hava savunma tedbirlerini artırdığı bildiriliyor.

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