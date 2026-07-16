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Ahbap soruşturmasında flaş gelişme: Tüm mal varlıklarına el konuldu

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında mahkeme, derneğin tüzel kişiliğine ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı verdi.

Ahbap soruşturmasında flaş gelişme: Tüm mal varlıklarına el konuldu
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Ahbap soruşturmasında flaş gelişme: Tüm mal varlıklarına el konuldu!

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında mahkeme, derneğin tüzel kişiliğine ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında son dakika gelişmesi yaşandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mahkeme, derneğin tüzel kişiliğine ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı verdi.

Ahbap soruşturmasında flaş gelişme: Tüm mal varlıklarına el konuldu

6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli bugün sabah İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 12 şüpheliden 6’sı tutuklama, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Tutuklama istenen şüphelilerin arasında Haluk Levent’in başka bir dosya kapsamında tutuklu olan kardeşi Berkant Acil’in de olduğu öğrenildi.

ÇORLU'DAKİ CEZAEVİNE KONULDU

Öte yandan tutuklanan Haluk Levent, İstanbul'dan bugün öğle saatlerinde minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Levent, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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