Altın düştükçe düşüyor, Petrol çıkıyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

PETROL FİYATLARI ENFLASYON KAYGISINI ARTIRDI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, haziran ayına ilişkin ABD tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen petrol fiyatlarındaki sert yükselişin piyasalarda olumlu havanın oluşmasını engellediğini belirtti.Waterer, Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin sürdüğünü vurgulayarak, enflasyon ve tahvil getirilerine ilişkin endişelerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının kısıtlanabileceği endişesi ve Tahran'ın Husilerden Kızıldeniz ihracat rotasını kapatmaya hazır olmalarını istemesi, petrol fiyatlarının bu hafta yaklaşık yüzde 12 yükselmesine neden oldu.