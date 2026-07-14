Depozito İade Sistemi (DOA), Pendik Korusu’nda vatandaşların kullanımına sunuldu

Plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları sisteme teslim eden vatandaşlar, atıklarını ekonomiye kazandırırken geri dönüşüme de katkı sağladı.

Türkiye genelinde çevrenin korunması, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA), 1 Temmuz 2026 itibarıyla 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başladı.

Pendik Belediyesi tarafından Pendik Korusu’nda hizmete sunulan sistem, ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Atıklarını nakde dönüştürmek isteyen vatandaşlar, depozito iade makinelerinin önünde sıra oluşturdu.

Ambalaj atıklarının geri kazanımı teşvik ediliyor

Depozito İade Sistemi kapsamında vatandaşlar, yanlarında getirdikleri plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları makinelere tek tek okutarak sisteme teslim etti. İade edilen ambalajlar kayıt altına alınırken, vatandaşlar da sistem üzerinden depozito bedellerini almaya başladı. Uygulama sayesinde doğaya bırakılabilecek ambalaj atıklarının geri kazanımı teşvik edilirken, geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yürütülmesine de katkı sağlanıyor.