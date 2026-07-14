Tuzla'da çocuklar sinema ve tiyatroya doyacak

Şelale Eğitim Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikler, ağustos ayı sonuna kadar her hafta sonu çocukları kültür ve sanatla buluşturacak.

Yaz akşamlarını açık havada değerlendirmek isteyen ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çocuklar tiyatro oyunları ve animasyon filmleriyle eğlenirken, birbirinden renkli aktivitelerle de unutulmaz anlar yaşıyor. Etkinlik alanında kurulan yüz boyama stantlarında çocuklar sevdikleri karakterlere dönüşürken, palyaçolar eğlenceli gösterileri ve oyunlarıyla miniklere keyifli dakikalar yaşattı. Şekilli balon etkinliği de çocuklardan büyük ilgi gördü. Aileler ise çocuklarıyla birlikte yaz akşamlarının ve açık hava etkinliklerinin tadını çıkardı.

TİYATRONUN NEŞESİ VE YAZ AKŞAMININ ENERJİSİ PAYLAŞILDI

Etkinlikler kapsamında 10 Temmuz Cuma günü sahnelenen "En İyi Dost" adlı çocuk tiyatrosu ile 11 Temmuz Cumartesi günü gösterimi yapılan "Soul" filmi, çok sayıda çocuk ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Tiyatronun neşesini, sahnenin heyecanını ve atmosferini ağustos ayı sonuna kadar her cuma günü birlikte paylaşıyoruz. Her etkinlikte çocuklarımızın gülüşleri, Tuzla'nın enerjisine enerji katıyor." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada ayrıca, "'En İyi Dost' çocuk tiyatrosu ile miniklerimiz hem eğlendi hem de güzel anılar biriktirdi. Ailelerimizle birlikte tiyatronun neşesini, yaz akşamının enerjisini paylaştık. Yaz akşamlarını her cuma komşularımızla birlikte geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü Tuzla'ya değer" denildi.

HER CUMA AKŞAMI AMFİ TİYATRODA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Program kapsamında çocuk tiyatroları her cuma saat 19.30'da, açık hava sinema gösterimleri ise her cumartesi saat 20.30'da Şelale Eğitim Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

PROGRAM TAKVİMİ BELLİ OLDU

Temmuz ve ağustos ayı boyunca sahnelenecek tiyatro oyunları ile gösterilecek filmler ise şöyle:

17 Temmuz Cuma: Kümeste Kargaşa (Çocuk Tiyatrosu) – 19.30

18 Temmuz Cumartesi: Lego Filmi (Çocuk Sineması) – 20.30

24 Temmuz Cuma: Şaşkın Profesör (Çocuk Tiyatrosu) – 19.30

25 Temmuz Cumartesi: Coco (Çocuk Sineması) – 20.30

31 Temmuz Cuma: Zorba Olma Kanka Ol (Çocuk Tiyatrosu) – 19.30

1 Ağustos Cumartesi: Karlar Ülkesi (Çocuk Sineması) – 20.30

7 Ağustos Cuma: Karınca Kararınca (Çocuk Tiyatrosu) – 19.30

8 Ağustos Cumartesi: Ters Yüz (Çocuk Sineması) – 20.30

14 Ağustos Cuma: Ağustos Böceği ve Karınca (Çocuk Tiyatrosu) – 19.30

15 Ağustos Cumartesi: Winnie the Pooh (Çocuk Sineması) – 20.30

21 Ağustos Cuma: Haylaz Kedi (Çocuk Tiyatrosu) – 19.30

22 Ağustos Cumartesi: Encanto: Sihirli Dünya (Çocuk Sineması) – 20.30

28 Ağustos Cuma: Ali Baba Masalı (Çocuk Tiyatrosu) – 19.30

29 Ağustos Cumartesi: Ralph ve İnternet: Oyunbozan Ralph 2 (Çocuk Sineması) – 20.30.